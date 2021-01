TRI DANA NAKON IZBIJANJA AFERE ‘TUŠEK’ JAVIO SE I HDZ-OV GRADONAČELNIK: ‘Do sastanka je došlo na prijedlog Šimunića’

Tušek je potvrdio da je snimka autentična, ali da je Šimunić tražio sastanak s namjerom da ga diskreditira

Prije tri dana izbila je afera “A kaj bi ti štel biti?” te se gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak nije oglasio, ali nakon šutnje i on je odlučio prokomentirati cijeli slučaj.

Gredičak je u objavi na Facebooku stao na stranu svog stranačkog kolege navodeći da je do sastanka došlo na prijedlog Šimunića i njegovoj želji da ga HDZ-ovci podrže u utrci za župana. No, oni su to odbili, a Tušek mu je, kako to naziva Gredičak, ponudio “druge modalitete političke suradnje”.

Snimka je autentična

Njegovu objavu s Facebooka prenosimo u cijelosti:

“Vezano uz medijske napise osjećam dužnost da se obratim javnosti: “Do spornog sastanka je došlo obzirom na prijedlog Viktora Šimunića sa prethodnog sastanka kojeg je zatražio vijećnik Kristijan Sojč i na kojem mi je predloženo da izadjem iz HDZ-a i podržim Viktora Šimunića u utrci za župana. Izlazak iz HDZ-a nisam prihvatio, a za podršku u utrci za župana uputio sam ga na potrebu da se kontaktira Žarko Tušek. On me molio da organiziram sastanak i ja sam Tušeku predložio da se nađemo. Dakle, do sastanka je došlo na njegovo inzistiranje i zbog njegove želje da ga podržimo u utrci za župana. Tušek je mogućnost podrške u utrci za župana odbio, ali mu je ponudio druge modalitete političke suradnje.”

Tušek je potvrdio da je snimka autentična, ali da je Šimunić tražio sastanak s namjerom da ga diskreditira.