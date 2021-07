Nešto više od pet milijuna kuna, sumnja USKOK, među sobom su podijelili "kraj Adventa", poduzetnik Denis Mohenski, pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i njegov vozač Zdravko Krajina mešetareći najboljim pozicijama na triput nagrađenom božićnom sajmu. U "posao" je bila uključena i Jelena Čeklić, članica Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina.

Bandić je s Krajinom i Mohenskim, koji su bili i poslovni partneri, dogovorio da će njihovim tvrtkama omogućiti najbolje lokacije na raznim manifestacijama, prenosi Večernji saznanja USKOK-a. Ti su dogovori trajali od kolovoza 2018. do siječnja 2020. Čeklić je potom stavljala rezervacije na termine korištenja odabranih lokacija, kako bi spriječila druge ponuđače da uopće prođu natječajnu proceduru, a sumnja se da je kao članica Povjerenstva, davala instrukcije drugim članovima Povjerenstva, kako bi i oni mogli donijeti zaključke koji su bili po Bandićevoj volji i željama Krajine i Mohenskog.

"Tadašnji gradonačelnik je, znajući da su oni pripremljeni na opisani način, donosio zaključke kojima se tražena javna površina dodjeljuje na korištenje, čime je omogućio dobivanje na korištenje atraktivnih javnih površina i ostvarivanje znatne dobiti, od koje su najmanje 5.026.821,82 kune, sukladno prethodnom dogovoru, prvi i drugi okrivljenik te tadašnji gradonačelnik međusobno podijelili", objavio je USKOK tereteći Mohenskog, Krajinu i Čeklić za "počinjenje kaznenih djela davanja mita i zlouporabe položaja i ovlasti".

Ravnatelji po Bandićevu izboru

Isto se nedjelo stavlja na teret i pročelnici Stručne službe gradonačelnika Andrei Šulentić, ali i bivšoj ministrici zdravstva te nekadašnjoj potpredsjednici Gradske skupštine Ani Stavljenić-Rukavini. Upravo je 82-godišnjakinja "zloupotrijebila svoju moć" i na poticaj Milana Bandića od siječnja do lipnja, kao predsjednica Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak, na natječaju za izbor novog ravnatelja bolnice trebala pogurati Marka Brkića.

USKOK smatra da mu je ona napisala program rada i razvoja Dječje bolnice Srebrnjak, prema podacima koji su joj bili dostupni, a zatim to sve uvrstila u Brkićevu prijavu i odnijela na poštu. No, Brkić je kompromitiran time što jedna članica Upravnog vijeća nije glasala za njega, već za drugog kandidata. Bandić ju je ubrzo smijenio i poništio natječaj, da bi 5. lipnja prošle godine raspisao novi, na kojem je izabran Ivo Dumić Čule. On je postao ravnateljem zahvaljujući intervenciji Stavljenić Rukavine kod Bandića. Andrea Šulentić je završila u istražnom zatvoru, jer je također bila članica Upravnog vijeća DB Srebrnjak.

Rušenje kulturnog dobra

Osim iskorištavanja vlastite moći, bilo je tu mita i trgovine utjecajem. Naime, bivši vlasnik Tvornice električnih žarulja, Milan Lončarić je, uz pomoć svog rođaka, ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića i uz mito od 50.000 eura, tražio od Bandića da mu "sredi" sve dozvole za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa Vrtovi sunca. Za to bi trebalo srušiti tvornicu, koja je kulturno dobro. Za taj posao su htjeli iskoristiti potres, kao opravdanje za rušenje, a Lončarić je Bačiću, kao zahvalu što je urgirao kod Bandića, ali i kod banaka za podizanje kredita i zajmova, darovao stan u centru Zagreba.