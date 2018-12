Iako su trećemajci pokušali odblokirati račun tvrtke barem na jedan dan, to im nije uspjelo pa su proteklog vikenda zabilježili 120. dan neprekidne blokade što automatski znači i stečaj

Na Trgovačkom sudu u Rijeci u petak je zaprimljen prijedlog Financijske agencije (Fina) za pokretanje stečaja u Brodogradilištu 3. maju, a predmet je dodijeljen stečajnoj sutkinji Ljiljani Ugrin, doznaje se od predsjednice suda Ike Mohorović.

Stečajna sutkinja u ponedjeljak će otvoriti prethodni stečajni postupak, a u roku od 60 dana od podnošenja prijedloga za otvaranje stečaja bit će zakazano ročište za raspravu o pretpostavkama za otvaranje stečaja, javlja N1.

Nakon 120 dana neprekidne blokade računa 3. maja, Fina je bila dužna zatražiti otvaranje stečaja. Iako su trećemajci s vjerovnicima pokušavali odblokirati račun 3. maja barem na jedan dan, to nije uspjelo pa je prošlog vikenda, do nedjelje 23. prosinca, došlo do tih 120 dana neprekidne blokade.