TRGOVAČKI LANCI SE IZJASNILI: Nekoliko njih upravo je potvrdilo – zbog nižeg PDV-a smanjit će cijene hrane

Ministar financija prošlog je tjedna kazao kako će smanjenjem PDV-a prosječna obitelj u Hrvatskoj tijekom godine uštedjeti 872 kune, no i naglasio kako Vlada na raspolaganju nema nikakve mehanizme kojima bi prisilila trgovce da smanje cijene namirnica

Od 1. siječnja iduće godine PDV na osnovne živežne namirnice past će s 25 na 13 posto, što bi trebalo donijeti i niže cijene hrane u trgovinama, no mnogi su se građani pitali hoće li trgovački lanci jednostavno dići cijene namirnica, budući da ih nitko ne obvezuje da zbog nižeg PDV-a smanje cijene.

Ministar financija tvrdi kako će standard građana porasti novim poreznim rasterećenjem, dok je ministar poljoprivrede već osmislio ‘kaznu’ za one koji ne spuste cijene – on bi ih javno prozvao kako bi građani znali koje trgovačke lance izbjegavati.

Žestoka konkurencija

Na relativno malom području kao što je Hrvatska vlada žestoka konkurencija te se trgovine bore za svakog kupca. Tportal je istražio koji su trgovački lanci odlučili sniziti cijene hrane od Nove godine.

Svi planiraju prilagođavanje cijena

Kaufland i Lidl odgovorili su da oni definitivno planiraju prilagoditi cijene, i to u punom opsegu smanjenja stope PDV-a. “Ako takav zakon bude izglasan, Lidlovi će kupci osjetiti porezno rasterećenje na proizvodima koji podliježu smanjenju stope PDV-a u Lidlovim trgovinama”, rekli su u Lidlu.

Predsjednik Uprave KTC-a Ivica Katavić smatra kako je pogrešno očekivati da će trgovci zarađivati na nižem PDV-u. “Kao puno puta do sada, pokušava se trgovce prikazati odgovornima za sve loše što se događa. Tako smo bili ‘odgovorni’ za visoke cijene mlijeka ili voća, pa očekujemo dan kada će trgovci postati odgovorni i za poplave i potrese. Naravno da ćemo se, kao i uvijek do sada, pridržavati promjena cijena kao posljedice smanjenja stopa poreza. Onaj koji to neće učiniti zaslužio je da ga se javno prozove jer smatramo da je to aktivnost koja će bitno utjecati na poboljšanje standarda života u Hrvatskoj”, oštar je Katavić.

Konzum dao zanimljiv odgovor

Konzum pak upozorava kako su trgovci zadnji u lancu nabave u kojem svi moraju ugraditi smanjenje PDV-a u cijene, a kako bi od toga naposljetku kupci imali koristi.

“Ako svi naši dobavljači sukladno dobroj poslovnoj praksi to i učine, smanjenje PDV-a ćemo u potpunosti moći prenijeti i na krajnje kupce sniženjem cijena za iznos sniženja stope PDV-a. Konzum sigurno neće koristiti smanjenje PDV-a za povećanje svoje marže i, kao što smo rekli, možemo se samo nadati da će tako postupiti i drugi”, kažu u Konzumu.

Ministar financija prošlog je tjedna kazao kako će smanjenjem PDV-a prosječna obitelj u Hrvatskoj tijekom godine uštedjeti 872 kune, no i naglasio kako Vlada na raspolaganju nema nikakve mehanizme kojima bi prisilila trgovce da smanje cijene namirnica, na koje će se uračunati manja stopa, no i da vjeruje da će zbog konkurentnosti na tržištu ipak svi lanci pristati na smanjenje cijena.