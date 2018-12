TRETINJAK: ‘Hrvatska može od Izraela kupiti samo F-16 CD Barak’; SELAK: ‘Ministar Mattis zbog ovoga u Zagrebu treba dobiti ulicu’

Dok u MORH-u ponavljaju kako nije sve izgubljeno, proslavljeni umirovljeni hrvatski pilot kaže kako trebamo biti zahvalni SAD-u ako će spriječiti kupovinu aviona koji su ‘iskorišteni više od amsterdamske prostitutke’

SAD je odlučio kako neće dopustiti prodaju dograđenih F-16ica, a hrvatska strana ponavlja kako su prihvatljivi samo onakvi zrakoplovi kakve je Izrael ponudio, iz MORH-ovog tima za nabavku borbenih zrakopova ponavljaju kako nije sve gotovo.

“Ako bi se cijela oprema promijenila, i izraelska i američka, i modificirala s najnovijom američkom opremom, onda to više nije taj avion – to onda više nije F-16 CD Barak”, rekao je Tretinjak u Dnevniku HTV-a komentirajući najnovije informacije da SAD prodaju izraelskih aviona američkog proizvođača Hrvatskoj uvjetuje micanjem izraelske opreme koja je u njih ugrađena.

“Izraelske preinake i modernizacija zrakoplova bile su presudne za odluku da se oni i izaberu kao najpovoljniji na natječaju. Postojala su jamstva i odobrenja State Departmenta da Izrael može modificirane zrakoplove Barak prodati Hrvatskoj. To je jasno pisalo i u konfiguraciji. Ne znamo što se promijenilo i očekujemo da se to riješi za nekoliko dana. U suprotnom, to više ne bi bio ‘G to G’ sporazum. Vladi bi u tom slučaju preporučili da ne ulazi u druge aranžmane i obustavi bilo kakve daljnje pregovore. S Vladom bi dogovorili koja bi bila ‘B varijanta'”, rekao je za HTV-a brigadir Davor Tretinjak, voditelj stručnog tima Ministarstva obrane za nabavku borbenih zrakoplova.

Jedan od članova tog tima bio je nešto rječitiji. Brigadir Željko Ninić ističe kako dogovor još nije propao te očekuju da se Izrael očituje i kaže kako je spreman za potpis ugovora. Ipak, na pitanje do kada će se čekati ne želi decidirano odgovoriti.

“Ja vam ne mogu reći do kada ćemo čekati jer mi nekakav “tvrdi rok” nemamo.

Mi, kao strana u pregovaranju, smo spremni za potpis ugovora. Svi elementi za potpis su gotovi, usuglašeni između dvije strane i što se nas tiče – kad god država Izrael bude”, rekao je za Dnevnik.hr.

HRT pak piše da je rok do 4. siječnja.

Sve stopirao ministar na odlasku

Američki portal Axios objavio je u četvrtak, pozivajući se na neimenovanog izraelskog dužnosnika, da je posao prodaje izraelskih zrakoplova F-16 Barak Hrvatskoj praktički propao pošto je američki ministar obrane na odlasku James Mattis odbio ublažiti uvjete koje su Sjedinjene Američke Države postavile za transfer zrakoplova.

Kako bi dopustile transfer, SAD traži od Izraela da ukloni vlastite sustave ugrađene u 12 F-16 borbenih zrakoplova te da ih vrati u izvorno stanje, prije nego što će zrakoplovi biti ustupljeni Hrvatskoj. Izrael svoj odgovor na te zahtjeve, doznaje HTV, treba dati do 4. siječnja te bi se idućeg tjedna trebao znati rasplet cijelog slučaj, odnosno hoće li F-16 Barak u Hrvatsku.

‘Naravno da sam vidio izraelska jamstva’

Brigadir Ninić ponavlja kako su Izraelci pokazali jamstava kada su se javljali na natječaj.

“Država Izrael, kao jedan od ponuđača na našem natječaju, se javila, a na temelju prethodnog odobrenja iliti predodobrenja koje su dobilli od strane SAD-a.” kaže brigadir , dodajući da je to jamstvo i vidio.

Na pitanje što je tošno pisalo na tom papiru jasno odgovara:

“Točno ono što je trebalo pisati da bi imali jamstva Države Izrael kako je u stanju prodati te avione Hrvatskoj” te dodaje: “Što bismo mi sada trebali – osporavati svaki papir koji jedna država podnese?”.

‘Avion iskorišten više od amsterdamske prostitutke’

No jedan hrvatski pilot tvrdi da možemo biti zahvalni američkom ministru obrane na odlasku Jamesu Mattisu.

“Nadam se i vjerujem da će, ako se odustane od ovoga, da će časni general Mattis dobiti barem ulicu u Zagrebu. Ljudi koji govore da zrakoplov koji je iskorišten, iznatezan, opterećivan, da budem vulgaran – više od amsterdamske prostitutke, da će njegovo održavanje biti jeftinije od novog sve govori o ljudima koji su radili u toj komisiji”, rekao je za Dnevnik.hr umirovljeni hrvatski vojni pilot Ivan Selak.