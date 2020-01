TRENUTAK ISTINE: Očajna Iva suočila se s čovjekom koji joj je tatu odveo u nepoznato: ‘Bili ste mu prijatelj! Gdje ste ga odveli?!’

Oca Ive Radić Kostić odveo je 1991. godine u nepoznato njihov susjed Jovan, i od tada mu se gubi svaki trag

Vukovarka Iva Radić Kostić još uvijek traži traži svoga oca Miju Radića kojega je 1991. godine u nepoznato odveo njihov dotadašnji susjed Jovan Radan. Riječ je o tadašnjem pripadniku srpske paravojne formacije koji je osumnjičen za ubojstvo civila i silovanja u Vukovaru te trenutačno slobodno živi u Novom Sadu.

Jelena Radić, supruga nestalog Mije, ispričala je kako je sve počelo kada su ih zaustavili nedaleko od njihove kuće. “Rekli su da moramo ući u dvorište Veleprometa i pokazali gdje da se zaustavimo. Mene je već počela hvatati panika. Onda su nam rekli da on mora ići u Negoslavce na ispitivanje. Moj suprug. Pitala sam zašto moj suprug mora ići, zašto ga tu ne ispitaju. Rekli su nam da će ga vozač odvesti u Negoslavce i da će tamo biti ispitan”, ispričala je za Provjereno Nove TV.

U njemu nije vidjela prijetnju

Iva koja je tada bila djevojčica u Jovanu Radanu nije vidjela prijetnju. “Pogledom nas je pratio. Automobil je izišao, skrenuo desno i tada sam zadnji put vidjela svog oca živog. Pamtit ću to dok sam živa. Tu scenu neću nikada zaboraviti”, rekla je Iva koja je s mamom i sestrom ostala u Veleprometu.

“Imam i dan danas neke igračke koje mi je on kupovao. Tu u blizini naše kuće postojao je stolar i radio je kolijevke od drveta. I dan danas imam kolijevku za bebe koju mi je kupio. Imao je, čini mi se, puno više vremena da bude sa mnom nego majka, koja je bila tu s troje male djece, s mužem invalidom i velikom kućom”, kaže Iva.

Ljubav Srpkinje i Hrvata

Jelena je nakon propalog braka i dvoje djece slučajno upoznala Miju u predratnom Vukovaru, te se rodila ljubav između Hrvata i Srpkinje.

Kada je počeo rat, a pad Vukovara se bližio, Mijo i Jelena su donijeli tešku odluku da s djecom napuste svoj dom te su računali na Mijinu obitelj koja se preselila u Dalmaciju. “On je uspio stupiti u kontakt sa svojom obitelji iz Splita. Oni su mu poručili da smo dobrodošli samo on i ja, a da majka i njezine kćeri iz prvog braka ni slučajno tamo nisu dobrodošle i on, naravno, na to nije pristao”, rekla je Iva.

Potom su se s osnovnim stvarima odvezli iz Vukovara te se prvo smjestili u Karavukovu kod Jelenine obitelji, a onda u jednom stanu u malom mjestu u Odžacima, u blizini granice s Hrvatskom. Tek nakon što su čuli da se situacija u gradu smirila Mijo i Jelena s Ivom i njezinom sestrom krenuli su za Vukovar.

Suočavanje Ive i Radana

Tada se dogodio ključan trenutak kada su ih na putu zaustavili vojnici i odvezli ih na ispitivanje u Velepromet. 28 godina nakon toga Ivu i dalje muči pitanje gdje je nestao njezin otac, pa se odlučila suočiti s Radanom kojeg je vidjela kako ga odvozi.

“Sjeli ste u naš automobil, on je bio unutra i rekli ste da ga vodite na ispitivanje. Vas je smatrao svojim prijateljem”, rekla je Iva Jovanu Radanu. Na to joj je on odgovorio: “Pa ja sam mu i bio prijatelj.”

“Bili ste mu prijatelj i onda ste ga odveli. Pred mojim očima ste ga odveli i od tada mu se gubi svaki trag”, rekla mu je Iva. “Moga oca nema i on je imao samo mene. I bio je jako sretan kad je osnovao svoju obitelj. Sigurna sam da bi me tražio. Ja vas za ništa ne krivim, samo vas molim da mi kažete gdje ste ga odveli, kome ste ga ostavili, gdje da kopam”, nastavila je Iva.

“Pa nisam, ženska glavo, nisam vozio njegov automobil, nikad ništa nisam radio”, branio se Radan.

Nije bio zainteresiran za rat

“Samo mi je muka. Ne znam kako su s njim postupali jer to je čovjek koji nije sam mogao ni na WC. Nije sam mogao jesti ni čašu vode podignuti”, rekla je Iva koja je uporno pokušavala doznati od Radana što se dogodilo s ocem.

“Moram pokopati svoga oca jer znate da nije nosio oružje, znate da nikome ništa nije mogao. Bio je Hrvat po nacionalnosti i u braku sa Srpkinjom, a 1991. je otišao u Srbiju. Nije ga zanimao rat ni ratna događanja”, rekla je Iva Radanu. “Sjećam se da ste sišli u podrum gdje su nas stavili”, dodala je.

“Ne mogu ništa reći”, odgovorio je Radan. “Ja mogu. Pa, zar vi ne biste to pamtili dok ste živi? To što ja pamtim i što pamti moja majka”, odgovorila je Iva. “Pamtim, ali za tako široke mase… Autobusi su se punili”, rekao je Radan. “Ja bih pomogao, to sam tvojoj mami već sto puta rekao.”

Ne želi odustati

“Vi sad meni govorite kao da ja to nisam gledala kao što sad gledam u vas?” upitala ga je Iva. “Vozili ste naš automobil, a dat će Bog, otići će se na poligraf. Ja odustati neću, svog ću oca pokopati kako dolikuje”, rekla je Iva Radanu na kraju njihova suočavanja.

Iva danas živi u Beogradu, gdje je dobila posao. I njezine su sestre u Srbiji. U Vukovar dođe posjetiti majku koja sama živi u obiteljskoj kući.

Ona, njezina majka i dvije sestre sve što znaju o zbivanjima u Veleprometu rekle su tužiteljstvima i Hrvatske i Srbije. To nije dovoljno za podizanje optužnice, kaže jer one nisu svjedoci njegova ubojstva, već odvođenja, otkriva Provjereno Nove TV.