TREĆI VAL U EUROPI: Euro pao zbog novog vala zatvaranja; Jedna zemlja je epidemijski kritično; Čekaju se podaci županija

Jučer je u protekla 24 sata zabilježeno 1790 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9790

U Hrvatskoj je 1148 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 121

Ukupno su preminula 5872 oboljela

U svijetu su potvrđena 126.770.744 slučaja zaraze

Oporavilo se 102.200.853, a umrlo 2.780.998 osoba

Treći val teško je pogodio Europu

Dolar ojačao, euro pao zbog novog vala ‘zatvaranja’ u Europi

8:03 – Na svjetskim je tržištima dolar prošloga tjedna ojačao prema košarici valuta, drugi tjedan zaredom, dok je euro bio pod pritiskom zbog novog ‘zatvaranja’ u Europi kako bi se suzbio treći val širenja koronavirusa. Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošloga tjedna 0,8 posto, na 92,70 bodova, nedaleko najviše razine u četiri mjeseca. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao 0,7 posto, na 109,65 jena, blizu najviše razine u devet mjeseci.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, za 0,9 posto, pa je cijena eura skliznula na 1,1795 dolara, blizu najniže razine od studenoga prošle godine. Investitori su prošloga tjedna fokus usmjerili na gospodarske pokazatelje i dinamiku cijepljenja koji bi im trebali dati daljnje smjernice u vezi izgleda za najveća svjetska gospodarstva, a prije svega su usmjereni na izglede za SAD i Europu koji se razlikuju. Optimizam u vezi dolara pripisuje se dobrim signalima s američkog tržišta rada i najavi američkog predsjednika Joea Bidena da postavlja novi cilj, a to je 200 milijuna doza cjepiva protiv covida-19 u SAD-u u prvih sto dana svoga mandata.

Zajedničku europsku valutu pritišću, s druge strane, bojazni investitora da će se europska gospodarstva sporije oporavljati nego što se očekivalo zbog novog vala zatvaranja u Europi, među ostalim u Francuskoj i Njemačkoj, i spore provedbe cijepljenja protiv covida-19. Zabrinutosti u vezi sporog cijepljenja u Europskoj uniji i napetosti u odnosima s bivšom članicom Britanijom u vezi izvoza cjepiva postale su glavna tema, kažu trgovci valutama. “Mišljenja smo da su najnovija kretanja na deviznim tržištima stvar korekcije i da nisu dio novog trenda u 2021.”, napisali su analitičari banke ING u bilješci klijentima.

Poticajno je na dolar, kao sigurnije utočište za kapital u nesigurna vremena, utjecala i nestabilnost na svjetskim burzama. Dodatni oprez investitora pripisuje se i porukama američke ministrice financija Janet Yellen u saslušanju u Kongresu da će poreze trebati podizati u budućnosti kako bi se financirali infrastrukturni projekti i druga državna ulaganja. Predsjednik američke središnje banke Fed Jerome Powell u saslušanju u Kongresu ublažio je, pak, strahovanja od jačanja inflacije, ponovivši da će očekivani kratkoročni nagli rast inflacije biti privremen. Nakon njegovih izjava prinosi na referentne 10-godišnje američke državne obveznice, čija kretanja investitori pažljivo prate, kliznuli su znatno ispod 1,7 posto, nakon što su tjedan dana prije dosegnuli najviše razine u više od godinu dana, 1,7540 posto. Investitore je zabrinula i vijest o novim sankcijama Kini koje su joj nametnule SAD, Europa i Britanija zbog kršenja ljudskih prava, a na koje je Peking smjesta uzvratio protumjerama.

U Francuskoj ‘kritično’, nove mjere u Belgiji i Poljskoj

8:02 – Francuska, pogođena trećim valom zaraze koronavirusom, nalazi se u epidemijski “kritičnoj” situaciji te je u subotu dodatno ograničila kretanje, a epidemiološke mjere postrožene su i u Belgiji i Poljskoj. Premijer Jean Castex je rekao da treći val ne prestaje rasti, što Francusku dovodi u “kritično” stanje. Francuske vlasti postrožile su danas kontrole u zračnim lukama i na naplatnim kućicama na autocestama kako bi nadzirale mjere ograničenja u prometu. Mjere koje su već na snazi u 16 od 101 departmana, uključujući Pariz i parišku regiju, u petak u ponoć su proširene na još tri departmana. U tim je zonama kretanje ograničeno na 10 kilometara, kao i napuštanje departmana bez valjanog razloga. Dućani su zatvoreni, a razredi su prepolovljeni.

Za razliku od nekih ostalih zemalja u Europi, Francuska je odlučila ostaviti škole otvorenima zbog bojazni da bi veliki broj učenika bio lišen kvalitetnog obrazovanja te zbog mentalnih problema koji se pojavljaju kod mladih uslijed “zatvaranja”. U ostatku Francuske je na snazi policijski sat od 19 sati do šest sati. Barovi, restorani i kulturna mjesta su zatvorena u cijeloj zemlji. Zbog trećeg vala epidemije Španjolska traži negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, za sve osobe koje kopnenom granicom ulaze u zemlju iz Francuske. Belgija uvodi zabranu za sve poslove koji se obavljaju kontaktno, posebice za frizerske salone, uz izuzetak medicinskog osoblja. Osim dućana s hranom, ljekarni i knjižara, sve ostale trgovine se zatvaraju. Poljska je odlučila zatvoriti jaslice i dječje vrtiće, velike dućane s namještajom, kao i željezarije te trgovine koje prodaju alate i strojeve za kuće i okućnice. Također se zatvaraju kozmetički i frizerski saloni. U crkvama će sada biti dopuštena jedna osoba na 20 četvornih metara, umjesto dosadašnjih 15.

Spahn traži strogo dvotjedno zatvaranje

8:01 – Njemački ministar zdravlja Jens Spahn rekao je u subotu da misli da je zemlji potrebno zatvaranje u trajanju od 10 do 14 dana kako bi se stavilo pod kontrolu brzo širenje zaraze koronavirusom. “Ako pogledamo brojke, uključujući današnje, zapravo trebamo još barem 10 do 14 dana tijekom kojih ćemo zaista isključiti svoje kontakte, svoju mobilnost”, rekao je. Po Spahnu, Njemačka treba karantenu tijekom uskrsnih blagdana kao i prošle godine, kada je građanima bilo jasno kazano da ostanu kod kuće i izbjegavaju sve kontakte. Spahn je također rekao da će Njemačka vjerojatno početi davati Johnson & Johnsonovo cjepivo protiv covida-19 od sredine travnja. Europska agencija za lijekove (EMA) odobrila je to cjepivo, četvrto zaredom u Uniji, 11. ožujka, ali još nije počela njegova isporuka. Ranije u subotu, njemački liječnici intenzivne skrbi poručili su da je dvotjedna karantena jedini način da se izbjegne preopterećenje bolnica dok se zemlja bori s trećim valom pandemije. Čelnik njemačkog udruženja za intenzivnu i hitnu medicinu, Christian Karagiannidis, pozvao je, u razgovoru za Rheinische Post, političare da odmah obustave planirana otvaranja zbog brzog povećanja broja zaraženih. Institut Robert Koch za kontrolu bolesti u subotu je prijavio najveću stopu sedmodnevne incidencije na 100.000 stanovnika od sredine siječnja: 124,9. Dan prije iznosila je 119,1.