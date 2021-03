TREĆE ZATVARANJE FITNESS CENTARA U GODINU DANA; Vlasnik riječke teretane ogorčen: ‘Teško da ćemo moći preživjeti…’

Svoje centre kao i prošle godine još jednom su prisiljeni zatvoriti upravo u vrijeme proljetnih mjeseci kada najjače posluju

U trećem valu zatvaranja u Primorsko-goranskoj županiji, vlasnici su ugostiteljskih objekata ostali donekle pošteđeni. S druge strane, vlasnicima teretana i fitness centara ovo je treće zatvaranje u godinu dana.

Svoje centre kao i prošle godine još jednom su prisiljeni zatvoriti upravo u vrijeme proljetnih mjeseci kada najjače posluju i zaradom od proljetnih mjeseci najčešće premošćuju period praznih dvorana u ljetnim mjesecima.

Dvostruka mjerila

David Antonić, vlasnik riječkog fitness centra Active, smatra da Stožer kod donošenja ovakvih ograničenja pokazuje dvostruka mjerila.

“Već godinu dana moja obitelj i ja izmišljamo toplu vodu kako održati poslovanje. U ovoj branši se u pravilu s mjesecima poput travnja i svibnja, koji su uz listopad i studeni naši vršni mjeseci, zatvaraju ljetni mjeseci kada se trenira manje. U godinu dana naši prihodi su se smanjili za oko 70 posto i trenutno trošimo zalihe, gledajući samo kako održati poslovanje. Imamo četvero stalno zaposlenih trenera, a ako se situacija nastavi, morat ćemo početi razmišljati i otkazima”, objasnio je Antonić za Novi list.

“Da se razumijemo, ne smeta mi što kafići i dalje rade, i meni je stalo da turistička sezona uspije, no na ovaj se način urušava cijela jedna industrija i to upravo ona čiji je cilj zdravlje. Vjerujem da će do jeseni u Rijeci biti više zatvorenih fitness centara koji ovo jednostavno neće preživjeti. Mislim da pravila za sve moraju biti ista, jer virus ne bira lokacije kao što ih bira Stožer”, poručuje Antonić.

