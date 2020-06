‘TREĆA SREĆA!’: Znanstvenik Lauc objavio veliku vijest vezano za jedan od najvećih misterija Covida-19

‘Preliminarni rezultati koji su napravili naši kolege u Americi pokazuju da bi glikani mogli biti jako informativni, no kako u Americi ne postoji laboratorij koji može analizirati glikane u velikim kohortama pacijenata, na konačnu potvrdu moraju sačekati dok mi ne dobijemo uzorke i provedemo analize’

Hrvatski znanstvenik, molekularni biolog Gordan Lauc koji inače radi i kao gostujući predavač na sveučilištu Johns Hopkins danas se na svojem Facebooku osvrnuo na nova istraživanja vezana koronavirus u koja se uskoro uključuje i njegov laboratorij Genos.

Laboratorij se ozbiljnije uključuje u analizu pacijenata s Covidom-19 te uskoro stižu podaci o glikanima. Prvi uzorci sakupljeni su u Wuhanu u veljači, no zbog restrikcija na slanje nisu ih uspjeli poslati u Hrvatsku. U ožujku su skupljeni u Iranu, no ni oni nisu dostavljeni.

Uspjeli su iz trećeg pokušaja.

“Treća sreća!

Jedna od najvećih misterija kod COVID-19 je činjenica da većina ljudi bolest preboli s vrlo blagim ili čak nikakvim simptomima, dok kod malog broja ljudi isti virus uzrokuje teške upale pluća koje mogu biti i smrtonosne. Područje znanosti koje istražuje kako razlike među ljudima utječu na pojavu i tijek različitih bolesti naziva se personalizirana medicina i nažalost je još uvijek vrlo slabo razvijeno.

Kod COVID-19 ta istraživanja tek počinju, a prvi rad na tu temu objavio je upravo ugledni časopis ‘Cell’. https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0092867420306279

Iako su analizirali svega 43 pacijenta i 53 kontrolna uzorka istraživanje je privuklo veliku pozornost, pa je o njemu na svom blogu pisao i Francis Colins, direktor NIH-a. https://directorsblog.nih.gov/…/first-molecular-profiles-o…/

Genos se ozbiljnije uključuje u analizu pacijenata

Istraživanje je pokazalo da je analizom proteoma moguće u određenoj mjeri predvidjeti tko hoće, a tko neće razviti teški oblik bolesti. Glikani nažalost nisu bili uključeni u to istraživanje, no napokon se i Genos ozbiljnije uključuje u analizu pacijenata s COVID-19 pa uskoro stižu i podaci o glikanima. Zapravo još u veljači su nam skupili prve uzorke u Wuhanu, no zbog restrikcija na slanje uzoraka nisu nam ih uspjeli poslati. Nakon toga su nam u ožujku skupili uzorke u Iranu, no ni njih nam nisu uspjeli dostaviti. Treći pokušaj je uspio i sada konačno stižu uzorci koje su za nas prikupili u Bergamu i Barceloni. Uzorci iz Bergama će u utorak biti u Zagrebu, a par dana kasnije stiže i replikacijski set uzoraka iz Barcelone.

Preliminarni rezultati koji su napravili naši kolege u Americi pokazuju da bi glikani mogli biti jako informativni, no kako u Americi ne postoji laboratorij koji može analizirati glikane u velikim kohortama pacijenata, na konačnu potvrdu moraju sačekati dok mi ne dobijemo uzorke i provedemo analize. Genos svoj ugled u svijetu uspješno gradi već više od deset godina, a u ovoj pandemiji je definitivno potvrđeno da smo u području glikomike jedan od najjačih laboratorija u svijetu”, objavio je Lauc.