Predstojeći blagdan Velike Gospe sve više gradova proglašava sajamskim danom, a trgovine i trgovački centri rade po posebnim rasporedima, javlja N1. Gdje sutra možete obaviti kupovinu donosimo u nastavku.

Radno vrijeme trgovina

Lidl je obavijestio svoje kupce da neće raditi tijekom blagdana Velike Gospe, slično je napravio i Kaufland koji je pozvao kupce da unaprijed isplaniraju kupovinu.

Blagdanski šoping nećete moći obaviti ni u Plodinama, Sparu i Intersparu.

Trgovine Studenca neće raditi, a bit će zatvorene i trgovine Tommyja.

Za Veliku Gospu poslovnice Konzuma će većinom biti zatvorene, no na nekim lokacijama poslovnice će ipak raditi. O kojim se lokacijama radi te u kojim poslovnicama Konzuma možete obaviti kupovinu 15. kolovoza provjerite ovdje.

Također, Mueller poslovnice objavile su radno vrijeme za nadolazeći blagdan koje možete pogledati ovdje.

Bipa trgovine će na blagdan biti zatvorene.

Radno vrijeme šoping-centara

Što se tiče trgovačkih centara, City Center One West i Split bit će zatvoreni, dok će u City Center One Eastu biti dostupne određene usluge kao što su Cineplexx kino, Lex caffe, Burger King, KFC i Wettpunkt casino, s detaljima o radnom vremenu na njihovoj web-stranici.

Supernova Garden Mall neće raditi na Veliku Gospu, a zatvorena je i Supernova Buzin.

Point Centar neće raditi na blagdan Velike Gospe, već će raditi samo ugostiteljski objekti na terasi Pointa i igraonica Friendly fire.

Arena Centar također neće raditi, izuzev nekih trgovina. No, radit će kino Cinestar Arena IMAX, Casino, Lorca bar, Living room, Leggiero (od 17 sati), McDonald’s, Koykan, Burger King i KFC (narudžbe za van). Detalje pogledajte ovdje.

U Z Centru trgovine, FitStop bar, Chix Threading bar i Z House of Beauty tog datuma neće raditi. Kino, Hall of Game, MiniPolis, Adventure mini golf, automat klub, restorani, kafići radit će prema redovnom radnom vremenu. Također, toga dana moći ćete posjetiti Milky palačinkarnicu koja će raditi od 15.00 do 22.00, ali i Hugo’s bar koji će raditi od osam do 23.00. Detalje pročitajte na njihovoj stranici.

Trgovine u Mall of Split neće raditi, no u tom trgovačkom centru moći ćete posjetiti Cinestar kino, Twister dječju igraonicu, ali i restorane brze hrane Burger King i Submarine.

Avenue Mall će tijekom blagdana Velike Gospe pružati samo određene usluge, a detalji su dostupni na njihovoj web-stranici.

Tower Center Rijeka bit će također zatvoren.