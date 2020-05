TREBATE KREDIT? DO NJEGA ĆETE SADA DOĆI PUNO TEŽE; Neke banke su značajno postrožile uvjete: ‘Svjesni smo nove situacije’

Iz izračuna prosjeka plaće u svrhu odobravanja kredita počinju se izuzimati razni dodaci, poput naknade za prijevoz, toplog obroka i slično

Zbog rasta nezaposlenosti te budućih rezanja plaća radi nadolazeće ekonomske krize, uzrokovane blokadama zbog koronavirusa, vrlo je izvjesno da će doći i do regulacije cijena nekretnina. No ako će netko i htjeti iskoristiti novu ekonomsku situaciju za kupnju nekretnina, to i neće biti baš najjednostavniji potez.

Banke su svjesne nove situacije te su iz tog razloga neke već postrožile uvjete odobravanja kredita u dijelu procjene kreditne sposobnosti, javlja Novi list.

AKO PADNE HRVATSKI BDP, PAST ĆE I CIJENE NEKRETNINA? Analitičari poručuju: ‘Ne kupujte po trenutačnim cijenama, evo što treba pratiti’

Iz izračuna prosjeka plaće u svrhu odobravanja kredita počinju se izuzimati razni dodaci, poput naknade za prijevoz, toplog obroka i slično, a postrožili su se i omjeri procjene vrijednosti nekretnine i iznosa kredita koji se temeljem te procjene može dobiti. U očekivanju pada cijena nekretnina, banke prilagođavaju iznose koje mogu odobriti klijentima, jer ako se, primjerice, očekuje da će cijene nekretnina do kraja godine pasti 10 do 20 posto, onda je za očekivati da će se za toliko smanjiti iznos odobrenog kredita.

Privremene mjere

Niske kamate i dostupnost kredita prije ove krize dizali su cijene nekretnina u nebo. Sada su cijene tih kolaterala u padu, pogoršao se općenito životni standard, a glavnice i iznosi anuiteta ostali su isti. Dio klijenata, a onda i banke, već imaju te probleme, novi im ne trebaju.

Iz OTP banke kažu kako su uveli privremene mjere procjene kreditne sposobnosti, dok su iz PBZ-a i Erstea rekli da uvjete nisu mijenjali. U OTP banci tako kažu da pozorno prate razvoj cjelokupne situacije vezane za pandemiju koronavirusa i tržišne okolnosti te u skladu s tim prilagođavaju poslovanje.

JEDAN STAN, DVA ILI DVOETAŽNI? Dokumenti otkrivaju kako je Krstičević došao do nekretnina u centru Zagreba i za kakav ‘sitniš’

“S obzirom na to da su preventivne mjere širenja virusa imale izravan utjecaj na primanja velikog dijela naših klijenata, i vodeći se zahtjevima naših klijenata za mjere pomoći koje uključuju moratorij na postojeće kredite do šest mjeseci zbog smanjenja mjesečnih prihoda, a koji se često odnose upravo na različite dodatke na plaću, OTP banka je uvela privremene mjere temeljem kojih se iz procjene kreditne sposobnosti isključuju dodatna primanja (npr. bonusi, prihodi od najma, prihodi od turizma) te određeni dodaci na plaću poput naknada za prijevoz, terenskih dodataka i slično, upravo kako bi zaštitila i svoje klijente, ali i svoj kreditni portfelj od nepovoljnih i neplaniranih promjena materijalne situacije klijenta”, zaključili su.