‘TREBAMO MAKSIMALNO ZATVARANJE’; Srića smatra da podaci ministarstva ne odgovaraju stanju u Dubravi: ‘To nam dolazi na naplatu’

Govoreći o stanju u KB Dubrava, pulmolog Saša Srića rekao je za N1 kako se boji da podaci Ministarstva zdravstva ne odgovaraju aktualnoj situaciji u Dubravi. Kaže kako se boji da brojke ne odgovaraju realnom stanju te da je broj primljenih pacijenata svaki dan veći, srednje teške i teške slike pacijenta koji zahtijevaju kisik i oni koji završavaju u intenzivnoj.

“Brojka je prešla 80%, hitne ambulante su prenapučene, do stotinjak pregleda je u covid bolnici. Pacijenti koji ne zahtijevaju kisik upućuju se na kućno liječenje. Pitanje je koliko će se situacija moći održavati, kako kolegica Markotić kaže da se osjeća kao da je u sudnici, što je malo neobično jer treba odgovarati na novinarska pitanja, bojim se da, ako nastavimo ovim trendom, završit ćemo u ropotarnici”, tvrdi Srića.

Boji se da će se kapacitet popuniti ako se nastavi trend priljeva bolesnika.

“Pokušava se balansirati. Dio pacijenata ide u Arenu, ne otpuštaju se pacijenti na brzinu ili ako nisu adekvatno zbrinuti, još je priljev pacijenata veći od onih koje otpuštamo. Ako se trend nastavi, bojim se da kapaciteti u KBC Zagreb i KB Sestre Milosrdnice neće biti dostatni za pacijente koji zahtijevaju skrb u bolnici. Bojim se da nećemo imati dovoljno kreveta za teško bolesne. Uz sve moguće napore, bojim se da neće biti dovoljno kapaciteta”, upozorava.

Očekuje još veći pritisak

Srića ne podržava to što neki pacijenti sami napuštaju bolnicu. “Jer se situacija kod takvih pacijenta može u minuti pogoršati i kobno završiti. Pacijenti u intenzivnim jedinicama s obzirom na bizarne kliničke slike, stanje se zna pogoršati u minuti ili satu.”

Komentirajući Hrvatsku na vrhu Europe po broju zaraženih, Srića kaže da možemo očekivati još veći pritisak na bolnički sustav. Broj umrlih je bio oko 462 tjedan prije, a ovaj tjedan je nešto manje zasad, no tu nisu preminuli u domovima. Broj hospitaliziranih je povećan za 13,3% u tjedan dana, a povećan je i broj pacijenata koji zahtijevaju respirator. Vidjet ćemo kako će se situacija odvijati, no možemo shvatiti situaciju ozbiljno. Možemo očekivati u narednim danima da će to doći na naplatu”, rekao je.

Zabrinut je zbog anketa

Srića kaže da je potpisao apel znanstvenika zbog zabrinutosti za situaciju te da se složio s apelom o potrebnom cijepljenju populacije.

“Zabrinut sam zbog preliminarnih anketa. Vjerujem da će skeptičnost početi padati. Moramo biti svjesni da je cjepivo prošlo sve tri faze ispitivanja i da prije nego dođe u proizvodnju, prolazi najrigoroznije mjere znanstvenika, liječnika i agencija za lijekove. To nije fama, ne ide se na ruku proizvođačima, to su cjepiva koja su provjerena, imaju malo nuspojava. Naše građane treba uvjeriti da je cijepljenje najbolji način sprječavanja širenja zaraznih bolesti, a za kolektivni imunitet procijepljenost bi trebala ići na više od 60%. I ja ću se cijepiti. Cjepivo je svjetlo na kraju tunela.”

Dodaje da je i dalje zagovornik strogih mjera.

“Varaždinska je županija bila u najgoroj poziciji, bilo je pitanje kraha zdravstvenog sustava”, rekao je te pohvalio župana Radimira Čačića koji je uveo stroge mjere.

“Bolni rezovi su teški, ali bez njih nema efekata. Zatvaranje šoping centara, škole, svih ostalih pogona, mislim da bi se trebalo ići u maksimalno zatvaranje pogotovo u predstojećem periodu, trebat će i propusnice jer dobar dio ljudi još situaciju ne smatra ozbiljnom”, zaključuje.

