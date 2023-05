Kako je moguće da se Mama ŠČ svidjela publici doslovno u cijeloj Europi - ali nije žiriju ni u jednoj zemlji? Cha cha cha i Karija Eurosong bi odveli u Helsinki da se pita samo publiku, javlja RTL Direkt. Finci su više bodova dobili od njih nego od stručnog žirija, slično je bilo s našim Letovcima.

"Mislila sam da će nam barem Austrijanci i Slovenci dati nešto", kazala je Ana iz Zagreba.

"To vam je naštimana pobjeda. To je uvijek tako, plus minus. Ali, najbolji pokazatelj da su naši dobri bili je da su ljudi glasali za naše dečke", govori Marin iz Zagreba.

"Čude me Slovenci, da nam baš ništa nisu dali", govori Marija iz Zagreba.

Nesrazmjer u bodovima

Iako smo bili hit u Liverpoolu, o njima je pisala JK Rowling, ljudi su se oblačili kao oni, prve i jedine bodove dobili smo od srpskog i portugalskog žirija - pa se mnogi pitaju, gdje su nestali susjedi?

Možda slovenski žiri nije bio na našoj strani, ali publika u deželi je. Dali su nam maksimalne bodove. Nesrazmjer u glasovima vječni je problem – kaže slovenski novinar.

"Stručni žiri daje najveći broj bodova ozbiljnoj glazbi, vokalima, a manje cirkusu, svemu ostalome i spektaklu. Čini mi se da je Let 3 primjer nekoga koga je stručna komisija zaboravila. Ja obožavam Let 3. Radio sam intervju s Mrlom, on je kralj, Let 3 su tako spaljeni i meni su tako dobri", kaže slovenski radijski voditelj Robert Roškar.

Antiratna pjesma u kojoj se rugaju Putinu - očito se nije svidjela ni ukrajinskom žiriju. I od njih nula. Unatoč tome, ukrajinski bloger, Orest kaže nam da Ukrajinci vole Mamu ŠČ.

Ukrajinci cijene našu poruku

"Žao mi je zbog toga, ne mogu odlučivati u ime našeg žirija, ali mogu vam reći da svi Ukrajinci jako cijene poruku koju je poslala Hrvatska. Odnosi naše dvije zemlje povijesno su jako čvrsti. A Eurosong ne pokazuje realno stanje baš uvijek", govori Orest Zub iz Kijeva.

Realno je da se slovenska i hrvatska publika dobro razumiju.

"Ja sam bio u press centru, pa pred dvoranom, i tamo su obožavatelji urlali cijeli tjedan dvije stvari: Cha cha cha, pa ŠČ, ŠČ", kaže Roškar.

Zbog svega je pokrenuta i peticija. Fanovi žele da se ukine žiri. Skupljeno je više od 10 tisuća potpisa.