TREBAJU LI HRVATSKOJ BORBENI AVIONI I JE LI IZRAELSKI F-16 DOBAR IZBOR? Pitali smo dvojicu sigurnosnih stručnjaka, evo što su rekli

U užoj su konkurenciji ostale dvije: izraelska ponuda 12 rabljenih, ali moderniziranih američkih lovaca F-16 za 500 milijuna američkih dolara te ponuda švedskog SAAB-a za 12 posve novih JAS-39 Gripena po cijeni od 700 milijuna eura. Već tjednima se neslužbeno govori da je prihvaćanje izraelske ponude gotova stvar

Danas se treba sastati Vijeće za obranu i na temelju prezentacije četiriju pristiglih ponuda za kupnju borbenih zrakoplova donijeti neobvezujuću preporuku Vladi o najboljoj ponudi za obnovu domaće borbene eskadrile. Na stolu su četiri ponude: izraelska, švedska, američka i grčka. Švedska i SAD nude posve nove zrakoplove, a Izrael i Grčka rabljene. No, već otprije je jasno da su u užoj konkurenciji ostale dvije: izraelska ponuda 12 rabljenih, ali moderniziranih američkih lovaca F-16 za 500 milijuna američkih dolara te ponuda švedskog SAAB-a za 12 posve novih JAS-39 Gripena po cijeni od 700 milijuna eura.

O obnovi domaće borbene eksadrile te ponudi Izraela koja se neslužbeno već smatra prihvaćenom, razgovarali smo s dvojicom stručnjaka za nacionalnu sigurnost, Marinkom Ogorecom s Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu, te Robertom Mikcem sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti.

“Ako sami ne štitimo nebo, plaćat ćemo drugima da to čine”

Na pitanje treba li Hrvatskoj, s aspekta nacionalne sigurnosti, borbena eskadrila, Ogorec kratko i jasno kaže: “Treba”.

“Veliki je uspjeh ove Vlade što je zadržala komponentu borbenih zrakoplova iz prostih razloga što kao članica NATO-saveza sami moramo štititi svoje nebo. Ako to ne možemo, štitit će nam ga NATO, ali to se onda plaća. Ništa nije besplatno. Dakle, bez obzira hoćemo li imati svoje zrakoplove ili će nam nebo čuvati NATO, u oba slučaja moramo plaćati. A to vam je onda poput izbora hoćete li biti podstanar u tuđem stanu ili plaćati ratu kredita za vlastiti stan”, kaže Ogorec.

No, kad je već pala odluka da se kupe zrakoplovi i kad se naveliko priča da će biti odabrana izraelska ponuda, javnost se pita zašto polovne, a ne nove letjelice. Mikac, koji je jučer bio na predstavljanju svih četiriju ponuda u MORH-u i pohvalio kvalitetu pripremljene podloge za donošenje odluke, smatra da je izraelska ponuda, neusporedivo kvalitetnija u odnosu na ostale.

“Ne samo po cijeni nego i po svemu što ide s njom: održavanjem, dodatnim projektima i najvažnijim u svemu – garancijom koju daje država Izrael. Sve ostale ponude došle su od proizvođača, dok u slučaju Izraela dobivamo ponudu države koja će nas neko vrijeme kreditirati bez kamata. Treba uzeti u obzir što to sve nosi: zadržavanje borbene sposobnosti, školovanje postojećih i budućih pilota u Izraelu… To je predobra ponuda da bismo je odbili”, smatra Mikac.

“Ti zrakoplovi jednostavno neće trajati još 30-40 godina”

I Ogorec ističe da s izraelskom ponudom Hrvatska dobiva već provjerenu platformu koja diljem svijeta ima potrebne potencijale za logistiku i servisiranje. S Gripenom je, kaže, taj potencijal ograničen.

“Ako se govori o transferu tehnologije, onda aranžman s Izraelom ima smisla. Kad kupujete nove sustave ne kupujete samo borbeni zrakoplov već morate imati i potrebnu infrastrukturu – tehničku opremu i logistiku, sustave naoružavanja, obuku pilota… cijeli niz stvari koje podržavaju takav sustav. Dok se sve to ne uskladi i ne ukomponira, jer riječ je o dramatičnom prijelazu s istočne (MiG) na zapadnu tehnologiju, ima logike i opravdanja u tome da se kupuje razmjerno stara tehnologija koju nije šteta trošiti u cilju obuke. Ako se smatra da će ti zrakoplovi trajati još 30 do 40 godina – jednostavno neće. Ali time se stvara platforma za nabavku novih sustava”, ističe Ogorec.

Kada je u pitanju dvojba između novih ili polovnih zrakoplova, Ogorec ne dvoji, ali ističe kako treba imati na umu koliko se “ima u džepu”.

“Kada me netko pita želim li novi Volvo ili polovni Ford, ja bih najradije novi Mercedes, ali za njega nemam novca”, slikovito objašnjava.

Partnerstvo s najboljima na svijetu

Mikac pak napominje da nam Izrael nudi zrakoplove na kojima tamošnji piloti svakodnevno lete.

“Ti će sljedećih 25 godina letjeti bez problema. Nisu to zrakoplovi koje oni drže u hangarima. Oni nam daju zrakoplove iz svoje eskadrile, što znači da ćemo letjeti na istima na kojima lete i Izraelci. S tim da su oni taj model F-16 poboljšali u odnosu na originalnu izvedbu i po roku trajanja i po nosivosti i po borbenoj moći. Dobivamo, dakle, kvalitetniji zrakoplov nego da ga kupujemo izravno od proizvođača. A svaki takav ima mogućnost nadogradnje, proširenja i produljenja roka trajanja”, kaže Mikac.

On ističe da tehnologija napreduje strahovito brzo i da je teško reći što će biti za 20 godina. Naglašava i važnost partnerstva s Izraelom.

“U njihovoj ponudi nisu samo zrakoplovi nego i niz projekata. Time s Izraelom dobivamo i strateško partnerstvo na političkom i sigurnosnom planu što se, budimo iskreni, ne može kupiti novcem. Sve ostale ponude nisu tako povoljne, ne samo po cijeni zrakoplova nego i po svemu ostalome – održavanju, obučavanju pilota, logistici… Ulaskom u partnerstvo s Izraelom, postajemo partneri s najboljima na svijetu.”

“Imat ćemo paralelno dvije različite eskadrile”

I Ogorec ističe stratešku važnost partnerstva s Izraelom koja se otvara ovim aranžmanom.

“Proširivanje suradnje s Izraelom je dobrodošlo pogotovo stoga što nam Izrael ima dosta toga za ponuditi, ali i mi imamo dosta toga za ponuditi Izraelu. Kada govorimo općenito o razvoju sustava i razvoju suradnje, onda je to u svakom slučaju u interesu Republike Hrvatske”, kaže Ogorec.

Dodaje da ne treba zaboraviti ni nacionalnu sigurnost s obzirom na zbivanja u okruženju.

“Situacija u regiji se komplicira. Vidimo da odnosi između Kosova i Srbije naglo zahlađuju. Ne zaboravimo da Srbija oprema svoju borbenu eskadrilu, doduše polovnim, ali vrlo učinkovitim MiG-ovima 29 što su ih dobili od Rusije. Sve su to komponente o kojima Hrvatska mora voditi računa”, upozorava.

Mikca smo upitali što će biti sa zaštitom neba dok prvi novi zrakoplovi, bez obzira čiju ponudu Vlada prihvati, ne dođu u Hrvatsku.

“Prvi zrakoplovi stići će za dvije godine, a do tada će naši MiG-ovi letjeti bez problema. Jest da su stari, ali će letjeti. I kad počnemo dobivati nove zrakoplove, imat ćemo paralelno dvije različite eskadrile. Jer i našim je pilotima potrebno vrijeme prilagodbe za prelazak s MiG-ova na nove zrakoplove. Ne možete preko noći jednu eskadrilu ugasiti i uvesti novu”, zaključuje Mikac.

