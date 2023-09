Treba vam samo 250 eura da postanete farmer, ali bez neugodnih mirisa i bez prljanja ruku. Tako možete postati i vlasnikom digitalne svinje, koja se nakon 900 dana može pretvoriti u kobasice i pršut. Zvuči blesavo? Da, ali to je NFT poljoprivredna revolucija. Drugim riječima, ako od sada želite biti farmer, ne morate ni primirisati farmi jer možete kupiti kripto, odnosno digitalnu svinju, a da je ne vidite i ne čujete.

"Još nisam pokušao hraniti svoje svinje preko web kamere, ali kad sam čuo za to jutros na radiju, nadao sam se da ću to raditi preko mobitela. Shvatio sam da to neće ići. Moje vole uživo kontakt, a ne online", kazao je za RTL Direkt farmer Filip Agnić.

Netko drugi tovi svinju za vas

Stvar funkcionira ovako: preko platforme za 250 eura kupite 100 kilograma NFT svinje, ona postaje vaša digitalna imovina, a netko drugi na nekoj tamo farmi za vas tovi pravu svinju i brine o njoj. Vi to sve pratite preko kamere, a kada prođe 900 dana, koliko svinji treba da naraste, možete birati.

"Taj NFT možete prodavati dalje na burzi, možete ga zadržati i za 900 dana dobiti svoje svinjske polovice uvećane za tri posto godišnje vrijednosti jer svake godine taj token raste za tri posto", objašnjava osnivač platforme GoAgro, Krešimir Kuterovac.

Prave kobasice od digitalne svinje

Ideja autora platforme je da zainteresirani pojedinac ulaže u farme i proizvodnju i tako sebi osigura domaće uzgojeno meso. Na koncu, od digitalne svinje dobiju se prave kobasice, kulen ili pršut.

"Ali od digitalne, imaginarne svinje nemam ni kulena, ni pršuta. Volim vidjeti što se događa i biti uživo prisutan na farmi", kazao je za RTL Nediljko iz Zagreba.

"Vlasnik projekta je obavezan u slučaju neispunjavanja ugovornih obveza vratiti novac. Token je samo mehanizam, on nema vrijednost. Vrijednost je svinjska polovica na burzi", objasnio je osnivač platforme GoAgro, Kristijan Glibo.

"Možda se tako popularizira uzgoj svinja na manjim poljoprivrednim gospodarstvima i to bi bilo lijepo", dodao je Agnić.

