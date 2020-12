‘TREBA ODMAH ZATVORITI SVE, BEZ RAZMIŠLJANJA, I TO NA MJESEC DANA’; Pulmolog Srića otkrio najčešći uzrok komplikacija kod Covida

Bit će puno Božića i Novih godina, ovo treba izdržati. Neću ni komentirati to da se krajem prosinca olabave mjere, to bi bilo pogubno za zdravstveni sustav. Dođe li do eskalacije u siječnju, teško ćemo je zaustaviti, rekao je Srića

“To nije bio politički niti politikantski apel. To je bio, neću reći očaja, nego apel ljudi koji smatraju da se stvari trebaju mijenjati”, kazao je za Index pulmolog Saša Srića komentirajući apel znanstvenika koji je i sam potpisao. Kaže da mu je drago da je potpisao taj apel.

“Mi smo apelirali pojedinačno, tisuću puta smo govorili Štagljar, Đikić, Kolarić i ja. Očito nas se pojedinačno nije slušalo. Pa je bio apel da zajedničkim snagama krenemo. Zašto je naišlo na nož? Treba pitati ljude iz Stožera”, kazao je Srića. Smatra da taj apel ne bi trebalo shvatiti kao kritiku ili udarac na nečiji ego.

“To je apel spasa. Nešto što smatramo da je dobro, pozitivno i da mora uroditi plodom”, rekao je Srića.

‘Trenutno nam trebaju puno strože mjere od ovih na snazi’

Srića smatra kako, da bi situacija došla pod kontrolu, treba biti pet posto pozitivnih među testiranima, a mi smo daleko od toga. Smatra i da treba imati semafor po kojemu bi se donosile stroge ili blaže mjere.

“Trenutno nam trebaju puno strože mjere od ovih na snazi”, kazao je Srića i dodao: ‘Društvo epidemiologa je prije mjesec dana reklo je da je prva linija probijena’.

“Osoba koja razvije bilo kakve simptome, obvezujuće je da se samoizolira. Testiranje bi se apsolutno trebalo napraviti. Nalazimo na situacije, nisu česte, da ljudima liječnici kažu da je prehlada”, rekao je Srića koji smatra da se svaka klinička slik s respiratornim problemima mora tretirati kao Covid dok se ne isključi ta mogućnost testiranjem.

‘Covid je puno drastičniji i teži od gripe’

I Srića je prebolio Covid. “Imao sam nekoliko dežurstava zaredom, taj umor sam pripisivao radu. Imao sam bol u mišićima i curenje nosa. To mi se pojavilo na dan dežurstva. Apsurdno je da donosimo bolest, to s gnušanjem odbacujem. Testirao sam se, otišao u izolaciju. Pun sam antitijela kao brod, ja sam to lako prebolio. Ali od pojedinca do pojedinca je različita slika”, kazao je Srića. Onda je govorio nešto detaljnije o kliničkoj slici. Kaže da se ranije nije susretao sa simptomima gubitka okusa i mirisa, a to nisu i njegove kolege susreli, kaže. Kod korone, kaže, to postaje dominantan simptom, odnosno toga je sve više.

“Covid je puno drastičniji i teži od gripe”, kaže Srića i dodaje da još nije krenula epidemija gripe.

“Još uvijek se ljudi mogu cijepiti. Očekujemo je krajem 12., ali prije u prvom mjesecu. Trajat će do drugog, trećeg mjeseca. Na južnoj hemisferi je bilo 80 posto manje nego lani. Vjerojatno zbog epidemioloških mjera. Nadamo se da će biti tako i kod nas”, kaže.

Zatim je govorio i o pacijentima na respiratoru.

“Veliki strah od toga je da je respirator početak kraja. Ne bih to tako definirao. Takvu pomoć trebaju oni najteži pacijenti, oni ne dišu samostalno, ne mogu više preko nosnih katetera dobivati kisik”, kaže Srića i dodaje: ‘Smrtnost doista jest velika, ona se povećava s godinama i s vremenom provedenim na respiratoru’. Dodao je da je smrtnost onih iznad 75 godina oko 80 posto.

Pretilost kao jedan od najčešćih uzroka komplikacija

Kaže da su komplikacije češće kod starije populacije.

“Makar to nije više toliko često koliko smo mislili”, rekao je Srića. Dalje, rekao je da su tu druge bolesti: onkološki bolesnici, dijabetes, plućne bolesti. No, posebno je istaknuo pretilost kao jedan od najčešćih uzroka komplikacija.

‘Treba sve zatvoriti, i to na period od tri tjedna do mjesec dana’

“Mislim da bih u ovom trenutku rekao da bi trebalo sve zatvoriti, bez ikakvog razmišljanja. I to na period od tri tjedna do mjesec dana”, rekao je Srića. Dodao je da to treba uvesti odmah.

“Ne znam što će biti iza 21. prosinca. Opet se govori o postroživanjima. Opet mislim da je to postrožavanje preblago, ne znam hoće li donijeti rezultate”, kaže Srića i napominje: ‘Nas vrhunac još nije zahvatio. Naših sedam županija je među prvih deset u EU. Jedina županija kojoj se ravna krivulja je Varaždinska, oni su ranije donijeli stroge mjere’.

“Bit će puno Božića i Novih godina, ovo treba izdržati. Neću ni komentirati to da se krajem prosinca olabave mjere, to bi bilo pogubno za zdravstveni sustav. Dođe li do eskalacije u siječnju, teško ćemo je zaustaviti”, rekao je Srića.

Maske su ključ?

Naveo je da prema nekim istraživanjima, obična kirurška maska, ako se redovito mijenja, može štititi i 90 posto.

“Štetnih posljedica maske nema, osim možda kojeg prištića. To je minimum, maska, higijena, distanca. Maske nisu skupe, postoje ove platnene. Kirurške su puno pouzdanije, ovo je više šminka. Ona je naš dodatni odjevni predmet i potrajat će. Naravno, trebaju se mijenjati, a ne da se nose po tjedan, dva, tri”, rekao je Srića za Index.

