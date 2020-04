TREBA LI SLATI DJECU U ŠKOLU? Capak otkrio kojim se učenicima to ne preporuča; A onda su ga pitali je li u HDZ-u? ‘To je privatno…’

Na konstataciju da vrtići i škole nisu čuvaonice i da roditelji žele znati jesu li ta mjesta sigurna, Capak odgovara da ni jedan epidemiolog na svijetu neće potpisati da je vrtić slobodan od korone, no ponavlja da je rizik jako malen

U četvrtak Hrvatski zavod za javno zdravstvo treba objaviti upute za vrtiće i škole, a do tada će roditelji i dalje razmišljati o sigurnosti svoje djece i treba li ih poslati u te ustanove. Osobito u zagrebačkim školama koje su stradale u potresu. Podsjećamo, đaci bi se u školske klupe trebali vratiti s 11. svibnjom, a o tome hoće li pohađati nastavu trebaju odlučiti roditelji.

Budući da neke škole i vrtići odgovore roditelja očekuju već danas, šef HZJZ-a Krunoslav Capak razgovarao je s novinarkom portala Dnevnik.hr ne bi li otkrio što će biti u preporukama. Prvi čovjek HZJZ-a rekao je da je u Hrvatskoj tek 46 oboljele djece do 10 godina te da je vjerojatnost da se pozitivni i negativni sretnu vrlo mala. Međutim, objašnjava da se ona povećava dolaskom u kolektiv i dodaje da postoje mjere kojima se rizik može smanjiti.

Što stoji u preporukama?

“Napisali smo u preporukama da kronično bolesna djeca ne idu u vrtić ni u školu. U školu ne bi trebala ići ni djeca čiji je jedan od roditelja na bolovanju ili radi od kuće. Oni koji moraju ići raditi, jer se gospodarstvo mora pokrenuti, oni će poslati djecu u kolektiv (…) Naravno da djeca neće držati fizičku distancu u vrtiću, ali znanstveni dokazi govore da se djeca teže inficiraju i da lakše prebole. U slučaju da je temperatura viša od 37,2 ili ako postoje respiratorni problemi, djeca neće moći u kolektiv” rekao je Capak za Dnevnik.hr.

Na konstataciju da vrtići i škole nisu čuvaonice i da roditelji žele znati jesu li ta mjesta sigurna, Capak odgovara da ni jedan epidemiolog na svijetu neće potpisati da je vrtić slobodan od korone, no ponavlja da je rizik jako malen. Ovo su mjere koje se usuglašavaju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te trebaju biti objavljene sutra:

djeci se preporučuje nošenje maski dok neke kategorije djece nikako ne smiju nositi masku. Masku ne smiju nositi kronično bolesna djeca s respiratornim problemima kao i djeca mlađa od dvije godine kod kojih maska može biti uzrok gušenja

stroge mjere higijene i dezinfekcije

kontrola temperature

kontrola respiratornih simptoma

Capak upitan o članstvu u stranci i eventualnoj političkoj karijeri

Novinarka portala Dnevnik.hr pitala je Capaka o eventualnom političkom angažmanu. Konkretno, pitala ga je bi li u slučaju kada bi ga premijer Plenković “počastio” mjestom na listi na parlamentarnim izborima to i prihvatio. Šef HZJZ-a odgovorio je da on nema političkih ambicija.

“Meni je ostalo malo do penzije, ja sam u ovom trenutku ravnatelj HZJZ-a, prije toga sam nekoliko godina sudjelovao u menadžmentu Zavoda i namjeravam se baviti strukom. O svim situacijama koje se potencijalno mogu dogoditi ću razmisliti ako se one dogode, ali ja sasvim sigurno ništa ne radim zbog politike. Ja bih samo htio, kao ravnatelj Zavoda koji je odgovoran za zdravlje nacije i kao član Stožera ovaj posao završiti. Sve ponude koje ikada u životu stignu svatko o njima razmisli, ne? Ali ponavljam, nemam političkih ambicija. Nećemo sada o tome”, odgovorio je Capak.

Na novinarsko pitanje je li član HDZ-a Capak je odgovorio: “To ću ostaviti za sebe, to je privatno pitanje i privatni je odgovor. Molio bih vas da me to ne pitate.”

