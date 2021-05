TREBA LI SE TOMAŠEVIĆ BOJATI? Bauk tvrdi da policijska pratnja nije ništa neobično: ‘Nitko političare ne tjera da se bave politikom’

‘Onaj tko ima problema s tim, neka još jednom razmisli hoće li se baviti politikom. Nema tu nikakvih novosti’, rekao je Bauk

Nedaleko kandidata za gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića tijekom predstavljanja programa uočeni su policajci. “Policija poduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a unutar redovnih aktivnosti odnosno zadaća”, odgovorili su iz PU zagrebačke za N1.

SDP-ov Arsen Bauk rekao je za N1 da nije čuo to vezano za policiju. “Možda se informiram malo bolje od kolega iz Možemo! pa da vidimo. Ako je neki detalj koji još nismo uočili pa da na to skrenemo pažnju”, dodao je Bauk.

TOMAŠEVIĆ DOBIO ZAŠTITU? Na presici raspoređeni i policajci: ‘Postoji komunikacija o sigurnosnim rizicima’

Ništa neobično

Bauk je istaknuo da nije neobično da se nekom političaru dodijeli policijska pratnja te je naveo kao primjer načelnika jedne općine na Braču, člana SDP-a, koji ima policijsku pratnju.

“To imaju predsjednik, predsjednik Sabora, predsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova. Za vrijeme one situacije s haškim sudom imao je i ministar pravosuđa. Sjećam se da su i mene, kad sam bio ministar uprave dva dana, upozorili diskretno, čini mi se da je tako bilo zbog one situacije s pločama… Nisam siguran da je bila pratnja, samo su me upozorili da malo više pazim”, rekao je Bauk.

Na pitanje može li to izazvati strah kod političara, Bauk je rekao da “nitko političare ne tjera da se bave politikom”. “Ponekad se javni interes može suprostaviti interesima određenih skupina koje ne prezaju ni od ovih sredstava na koja mislimo. Ako uspiju zastrašiti, onda su ostvarili svoj cilj. Onaj tko ima problema s tim, neka još jednom razmisli hoće li se baviti politikom. Nema tu nikakvih novosti, to se u cijelom svijetu događa”, zaključio je Bauk.