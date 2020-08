TREBA LI PUPOVAC DOĆI U ŠKABRNJU? ‘Mi želimo samo jasnu i nedvosmislenu osudu velikosrpske ideologije koja je prouzročila zlo’

‘Mi želimo samo jasnu i nedvosmislenu osudu velikosrpske ideologije koja je prouzročila zlo koje je pogodilo Škabrnju u Domovinskom ratu’

Nakon što je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao kako je Škabrnja njegov zavičaj te da već dugo osjeća potrebu da sa svojim rođacima i drugim ljudima podijeli bol zbog stradanja u Škabrnji, moguće je da će se Pupovac pojaviti na obilježavanju škabrnjske tragedije, piše Slobodna Dalmacija.

“Mogu samo pozdraviti bilo koju osobu bilo koje nacionalnosti koja dolazi u Škabrnju s pijetetom iskazati počast ubijenim mještanima. Isto tako, ne sumnjam u dobronamjerne, poštene i plemenite namjere Milorada Pupovca, ali smatram da bi njegov dolazak u Škabrnju trebalo pripremiti, u smislu javne i nedvosmislene osude uzroka svih zala koja su pogodila Škabrnju”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju općinski načelnik Nediljko Bubnjar.

Konzultacija sa stradalnicima

Načelnik mislim da je to logično jer je Pupovac politički predstavnik srpske nacionalne zajednice u Hrvatskoj. “Ni ja ni Škabrnjani nikad nismo imali ništa protiv Srba i pravoslavaca, dapače, družili smo se i posjećivali. Ni u Drugom svjetskom ratu između Škabrnje i okolnih srpskih sela nisu počinjeni ratni zločini ni krvni delikti. Međutim, mi želimo samo jasnu i nedvosmislenu osudu velikosrpske ideologije koja je prouzročila zlo koje je pogodilo Škabrnju u Domovinskom ratu.”

Prije dolaska Pupovca u Škabrnju, kaže Bubnjar, trebaju konzultirati hrvatske stradalnike koji su u strašnom zločinu izgubili svoje najmilije. “Na njihovo srce i emocije svi trebamo paziti i siguran sam da će u tom slučaju velika većina mještana Škabrnje biti spremna dati svoj doprinos pomirbi, ali na temeljima istine i iskrenog pristupa ne samo prema onome što se u Škabrnji dogodilo, nego i uvažavajući trenutnu delikatnu situaciju.”

Isprike mu ne trebaju

Marko Miljanić, ratni zapovjednik obrane mjesta, otvoreno sre protivi Pupovčevu dolasku u Škabrnju. “Da, ja sam protiv toga, jer je gospodin Pupovac imao trideset godina vremena za učiniti mnoge stvari i reći istinu. Mislim da do njegova posjeta, kako to neki misle, ne dolazi prerano, nego prekasno. Mogao je to učiniti i dosad, a ne sada, kada to ide u njegovu ‘političku pirju’. I ne samo njegovu! Ni meni osobno ni članovima moje obitelji njegove isprike ne trebaju.

Ovo je demagogija i zamagljivanje jer iskrene pomirbe nema bez priznanja istine i odgovornosti. Meni je žao i srpskih žrtava, ali moramo razlikovati onoga tko je u Škabrnju došao ubijati od onog tko je bio u svojoj kući i postao žrtva. Stvari treba vidjeti i u vremenskom kontekstu, znati kada se dogodila Škabrnja, a kada Varivode. Ma koliko bolna bila, istinu moramo reći”, rekao je Miljanić za Slobodnu Dalmaciju.

