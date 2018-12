TREBA LI PANTOVČAKU SAVJETNIK ZA SABOR? Bivši predsjednik i stručnjakinja prokomentirali situaciju; ‘Ne vidim puno smisla, ali…’

Mirjana Hrga imenovana je savjetnicom predsjednice za odnose s Vladom i Saborom, a kakvi su točno odnosi predsjednice Republike i Sabora i ima li potrebe za tom savjetničkom funkcijom za Net.hr su prokomentirali bivši predsjednik Ivo Josipović i ustavna stručnjakinja Sanja Barić

Nakon što je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović imanovala dugogodišnju novinarku i urednicu Mirjanu Hrgu savjetnicom za strateške politike, odnose s Vladom i Saborom, u javnosti su se pojavila pitanja kakve to odnose predsjednica sa Saborom ima da joj za to treba poseban savjetnik.

Bivša premijerka Jadranka Kosor također se osvrnula na situaciju na svom Twitter profilu napisavši: “Savjetnik za odnose sa Saborom? Predsjednik RH nema nikakve odnose sa Saborom. Sabor je predstavničko tijelo koje bira Vladu, odlučuje o izboru sudaca Ustavnog suda, pravobraniteljima, članovima Povjerenstva o sukobu interesa, DIP-u itd.”

Josipović: ‘Ne vidim mnogo smisla, ali svatko sebi bira način rada’

Ipak, situacija, čini se, i nije tako crno-bijela pa je Kolinda Grabar-Kitarović i imala razloga za takvo imenovanje. Pojasnio nam je to njezin prethodnik Ivo Josipović ističući pritom kako bi on odnose sa Saborom i Vladom ipak držao u vlastitim rukama, a ne prepustio drugima, no da svaki predsjednik ima pravo birati svoj način rada i u skladu s tim i savjetnike.

“Nije da tu baš nema nikakve poveznice. Predsjednik je ovlašteni predlagatelj Ustava, kreira i dio politike sa strankama, a može imati i određene inicijative prema Saboru. Sjetit ćete se vjerojatno, ja sam ih imao kad je bila riječ o borbi protiv pretvorbenog kriminala. Nema tu nekakvog trčkaranja na dnevnoj bazi, ali koordinacija mora postojati. Ipak, ja bih to držao u svojim rukama i ne vidim puno smisla za to, ali svatko sebi bira način rada i savjetnike. Možda joj je to suplement za ono što nema”, pojašnjava Josipović odluku sadašnje predsjednice.

Sanja Barić: ‘Ne vidim nikakav ustavno-pravni problem’

I predstojnica Katedre za ustavno pravo Riječkog pravnog fakulteta Sanja Barić ne vidi ništa sporno u imenovanju savjetnika za odnose sa Saborom. Kratko i jasno poručuje:

“Ured predsjednika, odnosno predsjednica ima pravo odabrati stručnjake za koje smatra da su joj potrebni i za ono za što joj trebaju pa i za odnose sa Saborom. To je samo jedna od funkcija i ja tu ne vidim nikakav ustavno-pravni problem”.