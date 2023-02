Zbog loših vremenskih uvjeta na jugu Europe i u sjevernoj Africi, u Britaniji su najavili ograničenja prodaje voća i povrća na komade. Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore rekao je kako je zajednička poljoprivredna politika EU davala izdašne novce za poljoprivrednu proizvodnju.

"Koristili smo ta sredstva i mogli smo značajna ulaganja pojeftiniti. No, to je bilo dovoljno do prije nekoliko godina. Nakon pandemije i krize s energijom, vrijednost tih potpora je manja. Kada vidimo tu financijsku omotnicu, ista je zadnjih 7 godina, ali vrijednost novca je manja u turbulentnim vremenima. Ti novci su trebali osigurati da hrana bude zdravstveno ispravna i dostupna. EU, ako želi zadržati zajedničku poljoprivrednu politiku, treba povećati sredstva", rekao je Brlošić za N1.

'Potrošači očekuju da će cijena proizvoda biti jeftinija'

Kaže kako su cijene energenata enormno povećane.

"Mi smo imali čak do pet puta lani rast mineralnih gnojiva. Dakle, prosječno najkorištenija gnojiva koštala su u mirnim vremenima 200 kuna, a prošlo proljeće odskočila su na 1200 kuna za 100 kilograma, dakle proizvodnja je izuzetno poskupila. Tu su i troškovi sjemena, goriva, rezervnih dijelova… Imamo naše površine i proizvođače, nećemo ostati bez povrća, ali problem je s cijenama. Sada cijene padaju, i goriva i mineralnih gnojiva. Ne mogu cijene sad ići brzo prema dolje jer smo godinu dana investirali. Poljoprivredna proizvodnja bila bi u debelom minusu. To što sada pada cijena energenata odrazit će se tek iduću jesen na cijene", objašnjava Brlošić pa dodaje:

"Na primjeru pšenice, mi smo jesenas uložili znatna sredstva. Trenutačno je cijena 1,80 s tendencijom pada. Potrošači očekuju da će cijena proizvoda biti jeftinija. Prerađivači međutim imaju drugu praksu, cijena kruha je deset puta viša nego sirovina od koje se kruh radi. I to je zbog energenata", kazao je.