TREBA LI MARKOTIĆ DATI OSTAVKU? Politički analitičar: ‘Duboko je u krivu sa svojim ponašanjem na skupu za Stepinca’

‘Ako se cijepi majka gospođe Markotić, onda o tome treba na određeni način obavijestiti javnost da se prepriječe priče’

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je za N1 burnu konferenciju za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite na kojoj je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Alemka Markotić, priznala da se njezina majka cijepila u Klinici te je ustvrdila da se “barem jedan među novinarima cijepio preko reda”, nakon što su je novinari pitali hoće li dati ostavku.

“Osnovni problem po meni je sljedeći, uletjelo se u jednu vrstu voajerskog novinarstva. Jer, kad bismo mi u Hrvatskoj imali bilo koji model djelovanja u kojem bi bilo obuhvaćeno cijepljenjem nekoliko desetaka tisuća ljudi i u kojem bi bilo pronađeno pet grešaka ili prevara, bili bismo Švicarska”, kazao je.

Puhovski je rekao da su ružni ti malobrojni slučajevi i da ih treba osuditi, ali bi, ako bi bili tako rijetki, bili “društveno irelevantni”. “To je zakon velikih brojeva, to se ne može izbjeći u bilo kojoj državi. Ako se cijepi majka gospođe Markotić, onda o tome treba na određeni način obavijestiti javnost da se prepriječe priče. Ako je cijepljena poznata osoba mimo uobičajeno prihvaćenog reda, o tome treba obavijestiti javnost”, kazao je.

BURNO NA PRESICI: Markotić: ‘Istina je, moja majka se cijepila u Klinici, a cijepio se i jedan novinar koji je na presici’; Ne želi reći tko

Dva suprotna primjera

Naveo je primjer predsjednika HGK Luke Burilovića koji se također cijepio protiv koronavirusa, rekavši da spada u rizičnu skupinu i da su mu liječnici savjetovali da se cijepi. “Činilo mi se sasvim uvjerljivim ono o čemu je gospodin Burilović pričao, ja ne znam je li to istina, ali o tome se trebalo obavijestiti javnost.”

Naveo je i primjer nasuprot tome, rektora Sveučilišta u Zagrebu, Damira Borasa. “Činilo mi se potpuno neopravdanim cijepljenje gospodina Borasa, jer je on prebolio covid. I ako se Plenković (još) nije cijepio, ne vidim zašto bi se Boras trebao (sad) cijepiti.”

MARKOTIĆ KOMENTIRALA SKANDAL NA MISI ZA STEPINCA: ‘Nisam ja svećenik, imala sam masku…’

Markotić pogriješila na skupu za Stepinca

No, Puhovski smatra da je Markotić potpuno u krivu kada je opravdala sudjelovanje na velikom okupljanju na misi kod Katedrale. “Čini mi se potpuno očitim da je gospođa Markotić duboko u krivu sa svojim ponašanjem na skupu za Stepinca, o tome ne može biti spora, tu su brojke čiste. Što se tiče njezine majke, o tome je trebala obavijestiti javnost”, rekao je Puhovski.

“Ti ljudi kao njena majka su na vrhu liste po godinama. Mi imamo rang listu od, recimo, 45.800 do 185.600. I sad hoću li ja biti 51. tisuća ili 92. tisuća, to se ne može objektivno ustanoviti”, dodao je te istaknuo da se može spriječiti to da javnost ne bude obaviještena da se majka premijera ili Markotić ili rektor cijepe preko reda.

BOŽINOVIĆ POJASNIO SVE DETALJE POPUŠTANJE MJERA: ‘Ne smije se stimulirati zadržavanje puštanjem glazbe…’

Kod Borasa nije samo moralna odgovornost?

Na pitanje postoji li u takvim slučajevima moralna odgovornost, Puhovski je rekao da o tome nema dvojbe. “Meni se čini da je moguće da se kod Borasa ne radi samo o moralnoj odgovornosti, jer on nije bio na popisu na listi, ne može biti na listi onih koji su prvi na redu. Da je mene netko cijepio preko reda, to bi možda bio skandal, ali ne bi bilo kazhneno djelo, jer ja jesam na listi. Boras nije (na listi), on ima godine, ali je prebolio. I nema kronične bolesti zbog kojih bi se nakon korone morao cijepiti.”

“Za majku gospođe Markotić je nešto drugo što je neugodno, nespretno. Veoma je ružan odgovor gospođe Markotić: ‘A što je bilo s tvojom mamom?’”, kazao je Puhovski te odgovorio misli li da Markotić treba podnijeti ostavku.

“Uvijek sam govorio, o ostavci ja mogu razgovarati s privatnim prijateljima, ali o ostalim (ljudima) mogu tražiti smjenu”, kazao je i pojasnio da su prijatelji oni koji jednu drugima mogu savjetovati da daju ostavku, a da je u javnosti to savim drugačije. “To (davanje ostavke) je privatna odluka. Novinari griješe, trebaju reći: Smatramo da vas treba maknuti iz Stožera”, poručio je Puhovski.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.