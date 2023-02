Kaos na putu prema Dalmaciji i dalje se nastavlja. Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snijegom u Lici i Gorskom kotaru te jakom burom povremeno s olujnim i orkanskim udarima u priobalju, trenutno nema slobodnog cestovnog pravca niti za jednu skupinu vozila iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto.

Treba li HAC 'oprostiti' cestarinu?

Nazvali smo stoga Hrvatske autoceste (HAC) kako bismo vidjeli kakvo je trenutačno stanje na autocestama i hoće li ljudi morati plaćati cestarinu, jednom kada se autocesta otvori. Bili su dosta iznenađeni našim pitanjem jer im nije bilo jasno kakve veze ima to što su ljudi zatvoreni na autocestama s time da oni ne trebaju platiti cestarinu. Jer, kako kažu, za to nisu oni krivi.

"Put prema moru je i dalje zatvoren. Što se tiče plaćanja cestarina, iskreno, nije mi jasno vaše pitanje. Snijeg ili bura nije pojava koju su izazvale Hrvatske autoceste, to je prirodna pojava. Svi su mediji prošloga tjedna prenosili najave DHMZ-a koji je rekao da dolazi teška promjena vremena i crveni alarm. U ovom trenutku mi ni ne znamo kada će bura prestati i kada će se autocesta pustiti u promet. Mi ne možemo autocestu pustiti u promet dok je orkanska bura. Drugo je ovo dok je snijeg jer se to područje čisti i promet ide, ali usporeno", rekli su nam iz HAC-a. Odnosno, bez obzira na to što su ljudi zatvoreni u svojim automobilima na autocestama, HAC neće "olakšati" građanima, već će sve morati normalno platiti jednom kada se autocesta ponovno pusti u promet.

'Treba ljude kazniti što se ponašaju neodgovorno'

Naši čitatelji odmah su krenuli komentirati ovu temu i većina njih je napomenula kako bi trebali platiti i duplo, jer su izašli na cestu po ovakvim uvjetima.

"Na sva upozorenja, ljudi opet idu. Moraju biti svjesni nečega, pa nisu ovce - naplatiti cestarinu i još naplatiti spašavanje. Znalo se u petak što i kako dolazi."

"Treba te ljude kazniti što se ponašaju neodgovorno."

"A tko će platiti smještaj i HGSS?"

"Onima koji nemaju zimsku opremu - duplo i debele kazne još uz to."

"Duplo naplatiti! Svi imaju mobitele i mogli su pratiti prognozu i stanje na cestama!"

"Ma gdje će se HAC odreći novca. Koliko su krivi vozači toliko je i HAC jer čim je snijeg počeo padati morali su izaći na teren, a ne čekati da se put zatrpa."

"Naravno da im treba naplatiti. Bili su neodgovorni, ignorirali upozorenja svih službi."

"Zar nije HAC dužan održavati autoput čistim i prometnim? E sada, neka lijepo dignu tužbu svi protiv HAC-a. Da su krenuli čistiti cestu na vrijeme, ne bi bilo problema. Ili se možda nije moglo naći gorivo za ralice?"

"Naravno… Kako će dati ljudima plaću u javnim poduzećima... Uzmi kako god možeš."