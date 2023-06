Plaže kao mravinjaci, a more duž obale Stintina na Sardiniji poput velikog lonca u kojem se ljeti u isto vrijeme zna namakati 38 tisuća turista. Uništava se okoliš, pate lokalci. Pa će se sada ulaz na La Pelosu naplaćivati 3,50 eura, tri dana ranije. Broj ljudi će biti ograničen, a tko na plažu povede psa, zapali cigaretu ili odnese šaku pijeska, bit će kažnjen.

Trebamo li se ugledati na susjede?

U Baški na Krku živi 1660 ljudi, ljeti 15.000. I svima je omiljena plaža duga dva kilometra. U Italiji bi svatko od njih prema novim pravilima imao svojih šest kvadrata za sunčanje. Ovdje je to već sada nemoguće.

Načelnik Toni Juranić kazao je za RTL Direkt: "Odlično, gdje god se to može. Međutim, ako se traži određeni luksuz, a to bi značilo puno više prostora na plaži, onda to svakako treba i naplatiti. Da li će to biti sutra tu ili na nekoj drugoj plaži, o tome se naravno može govoriti, ali mislim da ova glavna plaža, u glavnom mjestu, na glavnom javnom prostoru bi uvijek trebala biti otvorena za sve."

Kazna za šarene ručnike

Tako misle i gosti.

Irmgard je iz Austrije kaže: "Nemam problema sa susjedima, mogu razgovarati s njima, šutjeti ili možemo otići. Nema problema. Dio kvalitete ovdje je i što je sve besplatno."

Marko Maljković je iz Srbije kaže da obraća pažnju tko je pored njega na plaži: "Ranije sam više obraćao pažnju da ne budem pored djece, da bih imao mir, a sad ljudi bježe od nas."

Adrian je iz Poljske ima također stav o pozicioniranju na plaži: "Mislim da bi svi trebali zauzeti mjesto na plaži gdje žele. Nije potrebno to plaćati, plaćati rezervaciju. Ja je ne bih platio."

Ali da sa svojim ručnikom dođe na sardinijsku plažu La Pelosa platio bi kaznu od sto eura. Dozvoljeni su samo tanki podlošci, ne i šareni ručnici.

U Baški, pak, komunalni redari od lani u skladište odnose sve ručnike kojima si je netko odlučio rezervirati mjesto.

Načelnik Juranić kaže: "Još uvijek to ne radimo jer se nalazimo u vremenu predsezone. Iako, naša je plaža već poprilično već puna. Ali glavna špica nam tek slijedi, kada ćemo to početi primjenjivati opet."

Problem s masovnim turizmom Hrvatska itekako ima. Novi zakon o turizmu to bi trebao promijeniti. Gradovima i općinama nudi se mogućnost ograničavanja broja gostiju.

Ali, hrvatski kriterij i dalje su uglavnom euri, ne čuvanje bogatstva koja već imamo.