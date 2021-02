‘TRČALI SMO NEVJEROJATNOM MOTIVACIJOM’: Splitski maratonac dovršio petu etapu akcije kojom pomaže djeci oboljeloj od raka

Cilj akcije splitskog maratonca je prikupiti što više financijskih sredstava za liječenje djece na Odjelu dječje onkologije u Splitu

Splitski maratonac Kristijan Sindik jučer je u Orašcu sa svojim timom završio petu etapu akcije “Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana” u svrhu prikupljanja donacija za Odjel dječje onkologije KBC-a Split, a danas već kreće šesta etapa iz Orašca u 10:00 sati.

„Jučerašnja ruta bila je zanimljiva jer su se na njoj izmijenila praktički sva četiri godišnja doba, no to nas nije omelo. Umoru na ovoj dionici nije bilo mjesta. Trčali smo s nevjerojatnom motivacijom, a osjećao sam se kao na prvom kilometru. Ono što bih htio naglasiti je da su djeca za koju ovo radimo najbitnija, cilj akcije je prikupiti što više financijskih sredstava za njihovo liječenje. Upravo zato, pozivam sve ljude da učine vrlo malu stvar s puno ljubavi i doniraju 100 kuna Odjelu dječje dječje onkologije u Splitu”, izjavio je Sindik.

Počast Anti Mrvici

Zbog jake kiše, početak jučerašnjeg maratona pomaknut je s 9:00 na 10:00 sati, kada je Kristijan s timom utrku započeo odavši počast preminulom Anti Mrvici, bivšem dugogodišnjem koordinatoru Jadrolinije za splitsko područje. Peti maraton su s Kristijanom do cilja otrčali Rita Biliš s Korčule i Zoran Ateljević iz Cavtata, član HGSS-a te Rikardo Kuhar i Ante Bebić.

„Došla sam dati Kristijanu i njegovoj ekipi podršku. Priča o Zlatnoj vrpci i sedam maratona u sedam dana je fenomenalna te nisam mogla propustiti tako divnu akciju. Inače volim utrke humanitarnog karaktera, a posebice one čija su sredstva namijenjena djeci. Svaka čast Kristijanu i timu, želim im svu sreću do cilja u Tivtu”, rekla je Rita Biliš, sportašica i trkačica s Korčule koja nije mogla odoljeti Kristijanovoj inicijativi Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana.

Na drugoj polovici rute vrijeme se popravilo te su trkači prebacili u višu brzinu i tako postigli začuđujući tempo s obzirom na to da se radi o petom maratonu u nizu. Prosječna brzina kretanja bila je nevjerojatnih 6.48 minuta po kilometru s elevacijom od 525 mnv. Usprkos jakoj kiši nošenom vjetrom koja je trkače iznenadila pred sam cilj rute, svi su uspješno završili etapu i još jednom pokazali upornost u postizanju plemenitog cilja. Od početka akcije prošlog četvrtka pa do danas, Kristijanu i timu pridružilo se oko 200 trkača uzduž rute. Nije nedostajalo i navijača koji su pjesmom bodrili trkače i tako pomogli u povećanju svijesti o borbi protiv onkoloških bolesti kod najmlađih.

Posebnost današnje rute

Današnji, predzadnji maraton, trčat će se od Orašca do Čilipa. Posebnost ove rute je ta što će maratonci preko mosta Franja Tuđmana trčati do Gruža, od kuda će doći do samog centra Dubrovnika. Proći će Stradunom, gdje će u 11.30 sati kod Orlandovog stupa biti kratko druženje s navijačima. Iz grada će izaći kroz vrata od Ploča te se priključiti na Jadransku magistralu kojom će trčati do Čilipa. Ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje da se odazovu humanitarnoj akciji i pomognu djeci koja se bore s teškom bolešću.

“Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana” je humanitarno-sportska akcija koja se trči sedam dana na dionici između Splita i Tivta u Crnoj Gori. Čitava ruta iznosi 295 kilometara te se sastoji od sedam dionica u kojoj svaka pojedina ruta iznosi 42 km. Zainteresirani donatori mogu kupovati kilometre, a minimalna cijena jednog od njih je 100 kuna ili 15 eura. Sredstva se direktno uplaćuju na račun Odjela dječje onkologije KBC-a Split putem IBAN-a HR1424070003106794371, otvorenog u OTP banci d.d. Split.

Sve detalje o akciji možete pratiti na Facebook stranici utrke Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana, a završetak današnjeg maratona pogledajte ovdje, kao i izjavu Rite Biliše ovdje.