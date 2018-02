TRAŽITE POSAO? TRK U ROVINJ I PONESITE ŽIVOTOPIS: Hrvatski turistički div zapošljava nove radnike, plaća regres, božićnicu…

Ove godine Maistra će imati zaposleno oko 2700 djelatnika, a jedno od tih radnih mjesta moglo bi biti i vaše.

Jedna od vodećih hrvatskih turističkih kompanija, rovinjska Maistra, ove godine zapošljava 200 ljudi više nego što je to bio slučaj prošle godine. Tako će Maistra u 2018. imati ukupno 2700 zaposlenika što uključuje one postojeće i one koje će dodatno zaposliti.

Povećan broj zaposlenih je, kažu u tvrtki, u skladu sa sve većim obimom posla u predsezoni, ali i potrebom za zapošljavanjem novih djelatnika u novom Grand Park Hotelu Rovinj.

Dan za intervjue

U svrhu pronalaska novih djelatnika, Maistra će sljedećeg tjedna, točnije, srijedu, 28. veljače, od 11 do 18 sati, u hotelu Lone u Rovinju, organizirati Dan otvorenih intervjua na koji pozivaju sve zainteresirane za rad u vodećim rovinjskim hotelima na razgovor s predstavnicima Maistre te da sa sobom ponesu i životopis.



Za sve djelatnike koji nisu iz Istre, Maistra organizira i plaća smještaj svim zaposlenicima kojima je isti potreban. Zaposlenici imaju pravo na dva topla obroka te naknadu za prijevoz na posao. Isplaćuju se dodaci na plaću, odnosno regres za godišnji odmor, božićnica, jubilarna nagrada i solidarna pomoć.

Dodatni razvoj

Tijekom cijele godine tvrtka provodi programe u svrhu dodatnog razvoja za sve kategorije zaposlenika, od menadžmenta do sezonaca. ‘Naša tržišna pozicija i prepoznatljivost rezultat su kvalitete i zalaganja naših zaposlenika što nas dodatno potiče da iz godine u godinu sve veći broj djelatnika educiramo kroz različite programe. Nudimo im aktivno sudjelovanje u programima osposobljavanja, koji između ostalog uključuju učenje stranih jezika, stručna usavršavanja za sommeliere i bariste; unaprjeđenje znanja na području upravljanja hranom i pićem, upravljanje domaćinstvom, poslovna akademija, prodajna akademija, MAIstart program pripravništva… Ove godine smo pokrenuli i kulinarski program Good Food Academy, za naše a la carte kuhare u trajanju od tri tjedna’, kaže Tina Turk Lupieri, direktorica ljudskih potencijala u Maistri.