‘TRAŽIMO PRAVDU ZA MADINU!’ Još nitko nije odgovarao za smrt afganistanske djevojčice nakon što su je policajci vratili blizu granice

‘Tražimo pravdu za Madinu i za sve koji su živote izgubili u potrazi za sigurnošću, progonjene i umrle na granicama i u ime granica’

Inicijativa Dobrodošli! uputila je danas s Trga žrtava fašizma u Zagrebu “zahtjev za pravdom za Madinu Hussiny”, afganistansku djevojčicu koja je prije tri godine poginula u skupini migranata, u blizini hrvatske granice, za što, kažu, “još nitko nije odgovarao”.

Kako se podsjeća, Madinina majka toga je dana prešla hrvatsku državnu granicu granicu sa svoje šestero djece, hodali su oko sat vremena prije nego li su primijetili hrvatske policajce i izrazili namjeru traženja azila.

Obitelj kaže kako im je rečeno da se vrate u Srbiju i ponovo dođu u Hrvatsku sljedeći mjesec, i kako je policija ignorirala molbe da im barem dopuste da prenoće u Hrvatskoj jer su djeca iscrpljena. Odvezli su ih blizu državne granice i rekli da slijede smjer uz prugu prema Srbiji, no nedugo nakon toga šestogodišnju Madinu je udario vlak i smrtno je stradala.

Normalizacija nasilja

Sa skupa Inicijative Dobrodošli! danas su naveli kako odgovorni za Madininu smrt nisu kažnjeni, te ustvrdili da su “nasilje i smrti na hrvatskim granicama normalizirani”.

“Stoga tražimo pravdu za Madinu i za sve koji su živote izgubili u potrazi za sigurnošću, progonjene i umrle na granicama i u ime granica”, poručili su iz Inicijative. Uz podsjetnik na taj tragičan događaj, na Trgu je predstavljen strip “Madina” Ene Jurov, koji prikazuje događaje koji su doveli do njezine pogiblje u noći 21. studenog.

Strip je prvotno objavljen u Izvještaju o nezakonitim protjerivanjima djece i djece bez pratnje u Hrvatskoj (2020.) koji su napisali Border Violence Monitoring Network, Centar za mirovne studije, Društvo za psihološku pomoć i Inicijativa Dobrodošli!

Iz Inicijative navode da će im Madinina smrt zauvijek simbolizirati “okrutnost suvremenog režima kontrole granica i europskog apartheida kojeg je on dio”. Kažu da hrvatske institucije do danas nisu preuzele odgovornost, a njezina se obitelj u međuvremenu obratila Europskom sudu za ljudska prava. To je treća akcija #PravdaZaMadinu.

