TRAŽILI POMOĆ HRVATSKE POLICIJE, A ONI IH PRETUKLI: ‘Udarali su me dok sam u rukama držao trogodišnju kćer, i nju su ozlijedili’

Udruga No Name Kitchen, koja je trenutno smještena u Beogradu, objavila je na svom Facebook profilu izvještaj o zlostavljanju migranata u Hrvatskoj. Riječ je o skupini migranata, starosti od 3 do 40 godina, koji su krenuli iz Bihaća za Zagreb gdje su navodno namjeravali zatražiti azil.

Negdje kod Slunja presrelo ih je deset policajaca, koje u izvještaju nazivaju “komandosima”, koji su im pomogli, no onda prepustili lokalnom policijskom dvojcu koji ih je u kombiju odvezao do policijske postaje. Prema izvještaju udruge, put u kombiju trajao je 40 minuta, policajci su vozili dosta brzo, a ljudi nisu imali zraka i povraćali su.

Tortura u Slunju

Otac jedne od obitelji izjavio je kako žele podnijeti zahtjev za azil te je, kako bi im u tome pomogli, od policije zatražio da pozovu UNHCR (Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice). To se, tvrde u No Name Kitchen, nije dogodilo već su migranti zatvoreni u jednu malu prostoriju gdje su ih ostavili da čekaju.

“Nisam mogla disati tamo i povraćala sam. Pitala sam policiju da otvori, ali oni su uzeli policijski teleskop i počeli udarati po vratima. Policajka je rekla da će otvoriti vrata samo ako trebam na WC”, prisjeća se 9-godišnja djevojčica.

Krvavi povratak u BiH

Nakon nekoliko sati, umjesto u centar za azilante kombijem su ih vratili u blizinu Velike Kladuše gdje su im razbili mobitele te ih odgurivali prema bosanskom dijelu teritorija.

“Tukli su nas sve, ženu i muškarce, po leđima i nogama. Vikali su da idemo brže. U rukama sam držao svoju 3-godišnju kćer, a oni su me tukli dok sam je držao. Pao sam na zemlju, a moje je dijete pri tome ozlijedilo leđa. Također su gurnuli moju 9-godišnju kćer”, opisao je otac obitelji za No Name Kitchen dodajući kako su ih tukla dva policajca, jedan star oko 40 godina, okruglog lica, velik i mišićav.

“Kada smo došli do granice, rekla sam mami da mi je hladno. Htjela mi je dati jaknu, ali policija ju je tukla. Govorili su ‘Idite, idite’ i gurali moju majku. Kada je pala na pod premlatili su je s plastičnom palicom”, ispričala je 9-godišnjakinja.

Nakon nasilnog incidenta i povratka u Bosnu, obje su obitelji otišle u improvizirani kamp u Velikoj Kladuši.