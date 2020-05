TRAŽI SE TAKSIST KOJI JE VOZIO HRVATE DO ZADRA: Jedini je bio u kontaktu s oboljelim povratnicima iz Švedske

Zadarski epidemiolog kaže da su kontakte muškarca iz Biograda odmah pronašli dok još uvijek traže vozača taksija koji ih je vozio od Zagreba do Zadra

U Zadarskoj županiji su u utorak potvrđena dva nova slučaja zaraze koronavirusom, što znači da je niz od 16 dana zaredom bez novozaraženih prestao. Ukupno je 87 oboljelih od početka epidemije. Što se tiče dvoje zaraženih, radi se o dvije muške osobe iz Zadra i Biograda na Moru.

“Oboljeli muškarac iz Zadra je bio putnik na letu iz Frankfurta. Kolege iz HZJZ-a su nam dojavile da među putnicima moguće ima pozitivnih pacijenata. Muškarac se vraćao s rada iz Švedske, a ukupno je 11 osoba iz Zadarske županije bilo na tom letu. Po dolasku smo sve testirali i za sada je samo jedna osoba pozitivna, a ostale su negativne”, prenosi Zadarski.hr izjavu epidemiologa dr. Alana Medića s konferencije Stožera civilne zaštite.

DETALJI LETA ZA ZAGREB KOJI JE POSTAO ŽARIŠTE KORONE: Od 74 putnika zaraženo ih je 12, a uskoro iz Švedske stiže još radnika…

Za taksistom koji je vozio zaražene još se traga

“Druga osoba je iz Biograda na Moru. Ona je početkom svibnja imala blage kliničke simptome te je na inzistiranje obiteljskog liječnika napravila test koji je bio pozitivan”, kazao je dr. Medić.

Zadarski epidemiolog dodaje da su kontakte muškarca iz Biograda odmah pronašli dok još uvijek traže vozača taksija koji ih je vozio od Zagreba do Zadra. Kako piše Zadarski.hr, vozač taksija je jedina osoba koja je bila u kontaktu s oboljelim povratnikom iz Švedske.

Dr. Medić ističe da je sada teško utvrditi anamnestički početak bolesti pacijenta iz Biograda i utvrditi ima li to veze s tamošnjom ortopedskom bolnicom, no svi njegovi kontakti su u obradi. Iz epidemiološke službe nadaju se kako će uskoro doći do izvora zaraze.

Od 8. svibnja u zadarskoj Općoj bolnici nema pacijenata na liječenju od koronavirusa, no odjeli za Covid u Zadru su i dalje u pripravnosti.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

U ISTRI SE NAKON 23 DANA PONOVNO POJAVIO KORONAVIRUS, ŠEF LOKALNOG STOŽERA: ‘Bit će jako teško pratiti kontakte’