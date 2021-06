Izjava Hermana Grefa, predsjednika Uprave Sberbanke, da će ta banka u sljedeće dvije godine svoj udio prodati Fortenova grupi, bivšem Agrokoru, nije ni prva ni iznenađujuća najava takvog poteza. Kako piše Novi list, od sklapanja nagodbe vjerovnika Agrokora iz Sberbanke povremeno stižu takve poruke. Ni protekle dvije godine iz Sberbanke nisu skrivali da su razgovarali sa zainteresiranim investitorima o toj mogućnosti. U prijašnjim istupima su isticali da je njihova želja prvo konsolidirati kompaniju i za nju postići najveću vrijednost.

Par mjeseci nakon sklapanja nagodbe u kojoj su na osnovi duga od 1,1 milijardu eura dobili udio od 39,2 posto, počeli su iz Sberbanke spominjati izlazak iz vlasništva Fortenova grupe. Prema pisanju Novog lista, udio je u međuvremenu porastao na 44 posto, dok druga banka iz Rusije VTB ima udio od 7,5 posto. Premda se iz VTB-a zadnjih dana nisu oglašavali o namjerama Sberbanke, ne bi bilo iznenađujuće da zajednički krenu prodavati najveću regionalnu kompaniju u kojoj ukupno imaju 51,5 posto dionica. U tom slučaju, da nađu kupca, vjerojatno bi mu bili zanimljiviji ako je u pitanju većinski paket.

Dvije opcije

Damir Novotny, ekonomski analitičar, veli da je sadašnja Grefova najavama pravovremena, s obzirom na to da se najavljuje rok u trajanju od dvije godine. Kaže da je logično da banka u svom portfelju zadrži vlasništvo u tako velikom konglomeratu. Navodi da je raštrkanost poslova Fortenova grupe, primjerice maloprodaja, poljoprivredna proizvodnja, prehrambena industrija, razlog zbog kojeg će Sberbanka teško naći strateškog partnera iz bilo koje od tih branši koji bi njezino vlasništvo preuzeo.

"Vjerojatnija je opcija da odu u pripremu javne ponude i da na IPO-u ponude institucionalnim investitorima udjele u Fortenova grupi, primjerice mirovinskim fondovima. Druga je opcija da nađu ulagače među investicijskim fondovima, jer teško da će naći kompaniju koja bi htjela preuzetu cijelu grupu, dakle i maloprodaju, i poljoprivredu, i Jamnicu, i Zvijezdu. Puno lakše prodat će odvojeno te segmente poslovanja, onako kako je sama Fortenova prodala Ledo i to po jako dobrim uvjetima. Vjerojatno ne bi bio problem pronaći kupca za Jamnicu, za koju su pojedine kompanije interes pokazale odavno", govori Novotny za Novi list.

Analitičar navodi da bi još prije 10 godina rekao da neće biti problema s interesom za preuzimanje maloprodaje Agrokora, međutim, diskonteri i veliki lanci nisu više toliko zainteresirani za preuzimanje lanaca na tržištima na koja dolaze. To čine izgradnjom vlastitih trgovina koje se u njihov model poslovanja uklapaju. Naprimjer, tako je na hrvatskom, ali i na nekim drugim tržištima, to napravio Lidl.

'Maloprodaja se mijenja, kao i navike kupaca'

"Možda bi netko od onih koji su na hrvatskom tržištu i bio zainteresiran za preuzimanje, ali tu je pitanje dopuštene koncentracije na tržištu, ali još i više konsolidacija Konzuma i Mercatora koja se tek treba dogoditi. Maloprodaja se jako mijenja, mijenjaju se navike kupaca i tome se lanci prilagođavaju, bilo online prodajom, bilo automatiziranim dućanima u kojima uopće trgovaca na blagajni nema. Taj posao Konzumu i Mercatoru tek slijedi. Onaj tko će razmišljati o preuzimanju maloprodaje Fortenove, morat će razmišljati o velikom trudu koji možda na kraju dana i neće donositi povrat ulaganja", govori analitičar Novotny.

Promjenu za domaće dobavljače vjerojatno će predstavljati promjena u vlasništvu Konzuma. Njima je taj maloprodajni lanac bio najvažniji kanal do tržišta, odnosno kupaca. Ekonomski analitičar govori da je ulazak bilo kojeg drugog vlasnika više neće biti toliko širok za domaće proizvođače robe široke potrošnje.

"Oni koji su se bili spremni i sposobni prilagoditi, učinili su to odmah po izbijanju krize u Agrokoru. Morali su izaći iz zone sigurnosti gdje su po inerciji plasirali svoje proizvode preko Konzuma koliki god rokovi plaćanja bili. Morali su odraditi teške pregovore, negdje popustiti da bi ušli u druge trgovačke lance i to se sada vidi i po ponudi u ostalim maloprodajnim lancima. Oni koji ni dosad nisu našli nove kanale, očito se nisu htjeli ili nisu znali mijenjati i neće ih na to prisiliti ni eventualna prodaja Konzuma, odnosno novi vlasnik te tvrtke. Kad je poljoprivreda u pitanju, tu je stvar osjetljivija, posebice iz perspektive hrvatskih nacionalnih interesa. U Slavoniji i Baranji Agrokor, odnosno Ivica Todorić, malo je razvijao voćarstvo, malo preradu mesa, malo vinogradarstvo, ali ništa od toga nije bio posao s velikom proizvodnjom i profitom. Ne treba zaboraviti da Belje ima velike površine poljoprivrednog zemljišta uz dugogodišnju koncesiju i tu bi moglo biti velikog interesa, posebice od ulagača iz Mađarske, puno više nego što bi ga bilo za PIK Vrbovec", rekao je Damir Novotny za Novi list.