TRAŽENA ROBA U GRADU: Zbog koronavirusa u splitskim ljekarnama vlada nestašica zaštitnih maski, ali sve više ih je na licima ljudi

Koronavirus i dalje trese svijetom, a budući da je u susjednoj Italiji zabilježeno nekoliko slučajeva oboljenja, strah od ove bolesti zavladao je i u Hrvatskoj. Već tjednima internetom kruže fotografije Azijata koji svijetom hodaju s kirurškim maskama preko usta zbog koronavirusa, a kako stvari stoje, taj “trend” mogao bi se pojaviti i u Hrvatskoj.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, u Splitu je zavladala nestašica zaštitnih maski za lice. Novinari su do te informacije došli nakon što su u nedjelju navečer krenuli s provjerom mogu li se maske kupiti u ljekarnama Grada pod Marjanom. U dežurnoj ljekarni Lučac ne postoje maske za kupiti te su sve prodane tijekom nedjelje. No, maski nema niti u ljekarni u City Centeru, a niti u ljekarni Prima Pharme u Jokeru gdje maski manjka već 10 do 15 dana.

Maski možda nema u ljekarnama, međutim ima ih na licima ljudi koji se kreću splitskim ulicama, što uopće ne čudi jer je u letku Ministarstva zdravstva stoji da je poželjno masku nositi u svrhu zaštite, piše Slobodna Dalmacija. Budući da “korona” polako dolazi i na vrata Lijepe naše može se pretpostaviti da će pomama za maskama postati svakodnevica.

