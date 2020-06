OD SUTRA JE MORATE IMATI: Opet krenula navala na zaštitne maske – evo koliko koštaju i gdje ih možete kupiti

Manjak zaštitnih rukavica isti je problem kao i na početku pandemije jer one se već neko vrijeme ne mogu naći na tržištu

S povećanjem broja zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj u javnom prijevozu se od sutra uvodi obavezno nošenje medicinskih maski u javnom prijevozu. Prije svega, tu se radi o činjenici da su putnici u gradskom prijevozu nagurani i da dišu jedni drugima za vrat. Sve to znači ponovni odlazak građana Zagreba u kupnju. Kako Tportal doznaje iz nekoliko ljekarni s područja metropole, maski ima dovoljno. Međutim, manjak zaštitnih rukavica isti je problem kao i na početku pandemije jer one se već neko vrijeme ne mogu naći na tržištu.

“Situacija je, što se tiče maski, zadovoljavajuća. Imamo troslojne, jednokratne kirurške po cijeni od 5,60 kuna za komad, koje se mogu koristiti nekoliko sati, i FFP2 maske, čija je cijena 35 kuna za komad, koje su također jednokratne, ali se mogu koristiti malo dulje od kirurških. Problem je nedostatak rukavica, kojih nema već neko dulje vrijeme”, rekla je Tportalu Marijana Rončević, magistra iz zagrebačkih Gradskih ljekarni.

Cijeli svijet je podigao potražnju za rukavicama

Tportal je sličan odgovor dobio i u par privatnih ljekarni u kojima se mogu kupiti i obične platnene maske za višekratnu upotrebu u rasponu od 12 do 20 kuna. Odgovor na pitanje hoće li biti dovoljno maski, rukavica i dezinficijensa u idućem razdoblju ponudila je Medica. Riječ je o jednoj od najvećih veledrogerija koja opskrbljuje ljekarne u Lijepoj našoj. Iz Medice kažu kako maski imaju u dovoljnim količinama i da se većina kirurških maski nabavlja iz uvoza.

“Pojavljuju se domaći proizvođači kirurških maski, ali za sada s proizvodnjom nedovoljnom za opskrbu cjelokupnog tržišta RH. U slučaju medicinskih rukavica postoje povremene teškoće u dobavnim lancima. Kako se rukavice od lateksa izrađuju od prirodnih izvora sirovine (kaučuk), a cijeli svijet je značajno podignuo potražnju, dolazi do povremenih ispadanja, tj. defektura. Na tržištu postoji dezinficijensa u dovoljnim količinama. Većinom se radi o domaćim proizvodima, ali postoji i dosta uvoznih proizvoda”, odgovorili su iz Medice.

Cijena kutije od 100 rukavica košta 40 kuna

Proteklih mjeseci rukavicama i maskama raspolagala su dva inozemna trgovačka lanca, a danas ih nisu imali. U jednom od njih je zbog velike navale kupaca bila ograničena prodaja rukavica na kutiju po kupcu, a za Tportal su rekli da već više od mjesec dana nisu dobili rukavice premda su ih naručili. Nisu sigurni kada bi ih ponovno mogli dobiti.

Dok su kutije s rukavicama od 100 komada po pakiranju imali na svojim policama, one su koštale 40 kuna po kutiji. U drugom dućanu kažu da su tijekom posljednjih dana rasprodali platnene maske za višekratnu upotrebu. To se dogodilo nakon povećanja broja oboljelih. Kažu da je jedna maska kod njih koštala 10 kuna, a sada su naručili nove, no ne znaju kada će ih dobiti. Kada je riječ o rukavicama, ovaj inozemni lanac ih već neko vrijeme ne dobiva.

Premda je isprva bilo pitanje pomažu li maske zaista u suzbijanju pandemije i ne širenja virusa, preporuke WHO-a kažu da ih je poželjno nositi na javnim mjestima na kojima postoji rizik od transmisije koronavirusa. A javni prijevoz je definitivno jedno od takvih mjesta.

