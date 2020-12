TRAŽE UREĐENJE PJEŠAČKOG PRIJELAZA: ‘Nije poanta da čekate 10 godina pa da neko dijete doživi nesreću ili roditelj koji gura kolica’

Margarin i Birač podsjetili su da građani godinama u Ulici Luščić traže nogostup i javnu rasvjetu pa predložili da se napravi bar ono što je moguće kako bi se povećala sigurnost pješaka

“Ovo je vrlo opterećena cesta, na Luščiću već godinama ljudi traže i nogostup i rasvjetu, a problemi se gomilaju, odgađaju… Nije poanta da čekate 10 godina pa da neko dijete doživi nesreću ili roditelj koji gura kolica, nego da se to riješi dok se druge stvari ne počnu rješavati, sigurnost prije svega, a ne neka kalkulacija i proračun. Apeliramo na gradsku vlast da pokaže dobru volju i krene od pješakog u Lušćiću 20. On, je uz ulaz u vojarnu, trenutno najkritičnija točka u Ulici Luščić”, poručili su to s današnje presice kod spomenutog pješačkog prijelaza u Karlovcu vijećnici vijeća GČ Luščić i Grabrik Ivica Margarin i Dimitrije Birač, piše KAportal.

Margarin je podsjetio da je Ulica Luščić trebala prometno biti riješena u sklopu gradskog prstena, no i nakon 15-ak godina od njega ništa pa predlaže gradskoj vlasti da rješava točku po točku. “Pa će jednog dana doći i do kraja, ako ne budu rješavali jedan po jedan problem, neće od toga biti ništa. Za ovaj pješački stručnjaci iz Grada i policije naći će rješenje, a moj je prijedlog da se postave usporivači prometa, možda semafor, nema previše prostora”, kazao je Margarin.

Naveo je kako je na tom pješačkom i prije nekoliko dana bila prometna u kojoj je, srećom, ne teško, ozlijeđen pješak, te da je na njemu lani bilo devet prometnih nesreća, ove osam. “Ovo je potencijalno ubojit pješački prijelaz”, upozorio je Birač i podsjetio i na problem pješakog na raskrižju Smičiklasove i Kašićeve gdje zeleno svjetlo za pješake prekratko traje pa oni koji prelaze cestu moraju trčati ne bi li je uspjeli preći prije no što se upali crveno.