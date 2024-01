S dolaskom nove godine, sva vozila zagrebačkog javnog prijevoza prometovat će bez reklama koje su donedavno prekrivale veliki broj tramvaja i autobusa.

"S prvim danom siječnja, zagrebački javni prijevoz ponovo je u prepoznatljivoj plavoj boji kao što je najavljeno", objavio je Grad Zagreb na službenoj Facebook stranici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neki su u komentarima ispod objave pohvalili ovaj potez Grada. "Konačno. Kad se gleda kroz one glupe nepotrebne reklame, zabole glava i oči", napisala je jedna korisnica Facebooka.

Neki smatraju da to nije jako važno

Drugi nisu pretjerano oduševljeni ovom promjenom i smatraju da ima puno bitnijih stvari na kojima bi se u gradu trebalo raditi. "To nam je kao od životne važnosti, a to što je pola buseva neispravno i nesigurno za voziti se u njima, to ćemo zanemariti", komentirala je druga. S njom se složio još jedan Zagrepčanin koji je doda "jaka stvar, zamisli. A grad zapušten, oronuo, sve se raspada".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ovu je promjenu najavio prije više od godine dana te je prije isteka roka raskinuo ugovor s tvrtkom koja je bila zadužena za obljepljivanje reklama.

Tomašević: 'Nećemo dozvoliti da nam grad pretvori u šoping centar'

Suglasnost je uskratio ZET-u i poručio da od tog ugovora grad nije imao veliku korist, a da su imali problema s voznim redom zbog lijepljenja reklama. Tomašević je istaknuo i da one narušavaju vizuru grada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono što privatna firma plaća godišnje je 4 milijuna kuna, a istovremeno Zagreb plaća ZET-u oko milijardu kuna. Nećemo dozvoliti da nam grad pretvori u šoping centar", poručio je Tomašević u listopadu 2022. godine, piše Danas.hr.

Građani su oko ovog pitanja bili podijeljeni. Jednima reklame nisu smetale, dok su drugi zagovarali vraćanje tradicionalne plave boje. I upravo su oni s 1.1. došli na svoje jer su šarene reklame na ZET-ovim tramvajima i autobusima i službeno postale stvar prošlosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kakva je bila 2023. za Zagreb? Građani o smeću i prometu: 'To je katastrofalno.' Tomašević: 'Zadovoljni smo'