U srijedu ujutro zbog iskakanja tramvaja iz tračnica na križanju Držićeve i Vukovarske ulice u Zagrebu nastala je ogromna gužva. Riječ je o jednom od najfrekventnijih križanja u gradu. Tramvajski promet bio je obustavljen prema Savišću te iz Novog Zagreba prema središtu grada.

ZET se o tome oglasio na Facebooku. Objavi premosimo u cijelosti.

Pet tramvajskih linija proivremeno preusmjereno

Zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Avenije Marina Držića i Ulice grada Vukovara u smjeru Savišća. Tramvajska linija 2 u oba smjera vozi preko Ulice grada Vukovara. Linija 6 vozi preko Branimirove i Šubićeve na Kvaternikov trg. Linija 7 iz Dubrave vozi preko Glavnog kolodvora na Savski most.

Linija 5 u oba smjera prometuje Savskom cestom te preko Glavnog kolodvora i Šubićeve do Parka Maksimir.

Linija 8 prometuje od Mihaljevca preko Glavnog kolodvora do Zapadnog kolodvora.

Tramvaji linija 6, 7 i 8 koji se nalaze u Novom Zagrebu voze na relaciji Zapruđe - Arena Zagreb.

Od Ulice grada Vukovara do Zapruđa voze autobusi.