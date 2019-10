TRAJE POTRAGA ZA MIŠKIĆEM, ALI OD TUŽNE ISTINE NE MOŽEMO POBJEĆI: ‘Kompanijama su pomorci trošak, naša flota je pometena…’

‘Na prvom mjestu nam je, osim pružanja pomoći, zaštita privatnosti pomoraca i njihovih obitelji. Razumijemo da je kod ovakvih situacija interes javnosti velik, ali mi se nećemo i ne možemo povoditi za tim interesom’, kaže glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan

Havarija tegljača Bourbon Rhode u Atlantskom oceanu te višednevna potraga za nestalim članovima posade, među kojima je i kapetan tog broda, Šibenčanin Dino Miškić, otvorila je, među ostalim, i problem pravne sigurnosti i zaštite pomoraca.

O tome je u velikom intervjuu Splitskom dnevniku govorio glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske (SPH) Neven Melvan.

POTRAGA U TIJEKU, ALI JOŠ IH NISU NAŠLI. No, nada i dalje postoji: 5 čvrstih razloga zašto treba vjerovati da su kapetan Miškić i posada živi

‘Obitelj kapetana Miškića zadovoljna našim angažmanom’

“Sindikat na prvom mjestu nudi sigurnost, a to znaju svi oni koji su se ikada našli u problemu i kontaktirali nas. Sigurnost u smislu da znate da će se netko zauzeti za vas i iskoristiti sve moguće resurse kako bi vam pomogao. Mnogo je onih koji se sindikatu obraćaju tek kad su u nevolji, ali srećom postoje i oni koji su svjesni važnosti sindikata i kad nisu u problemima”, kazao je Melvan.

Veliku većinu slučajeva, kaže, Sindikat odrađuje bez medijske pompe i objavljivanja na web stranicama, u potpunoj anonimnosti. Uglavnom se radi o naplati pomoračkih potraživanja koja znaju biti na nivou godine do milijun dolara. Melvan je upitan i o tvrdnjama da se Sindikat pomoraca nije dovoljno angažirao oko potrage za nestalim pomorcima s broda Burbon Rhode. On tvrdi da je obitelj kapetana Miškića izuzetno zadovoljna angažmanom SPH.

“Primjedbi na rad sindikata ima uvijek, no važno je pogledati od koga dolaze te primjedbe, a to su uglavnom isti pojedinci koji se skrivaju iza profila na društvenim mrežama. Naši članovi znaju da nam je na prvom mjestu, osim pružanja pomoći, zaštita privatnosti njih i njihovih obitelji, i to im je jako važno. Razumijemo da je kod ovakvih situacija interes javnosti velik, ali mi se nećemo i ne možemo povoditi za tim interesom. (…) Kritika javnosti je uvijek dobrodošla, protiv nje nemam ništa, ali je iluzorno očekivati da će SPH svaki slučaj koji obradi javno iznositi ili ne daj Bože objavljivati detalje oko istrage u tijeku. To nam ne pada na pamet”, objasnio je Melvan u razgiovoru za Splitski dnevnik.

ZA NESTALIM POMORCIMA TRAGA ČAK PET SATELITA: ‘Nadamo se da će nešto pokazati, ali oni imaju ograničene mogućnosti’

‘Zašto ne čujemo kritike i na račun brodara?’

Tajnika SPH pitali su i za niz slučajeva u kojima se zateknu hrvatski pomorci – od otmica do optužbi za šverc droge. Naveo je nekoliko primjera.

“Libija je bila najgori mogući slučaj. Pomorac je bio dvije godine u zatvoru bez da je podignuta optužba. Putem ITF- a smo, a preko posrednika u Malti došli do odvjetnika koji je zastupao pomorca i uspio ga izvući iz zatvora. To je odradio sindikat preko svojih kontakata u ITF-u i odvjetnika kojeg smo angažirali u Libiji. Slična priča je bila i u Cadizu, gdje su naši pomorci zbog optužbi za krijumčarenje cigareta više od godinu dana proveli u zatvoru čekajući suđenje, kao i u Angoli kada su naši pomorci, zbog sumnje na krađu goriva tri mjeseca proveli u zatvoru, a gdje je sindikat odradio i cjelokupnu logistiku. U Nigeriji smo preko pritiska koji smo vršili na kompaniju postigli da se pregovori ubrzaju i na koncu su pomorci pušteni”, rekao je Melvan.

Dodao je i da često čuje kritike na račun rada Sindikata pomoraca, a vrlo rijetko na račun brodara.

“Ako netko krivi sindikat zbog toga što su na firmi xy uvjeti rada nezadovoljavajući, a da sindikat o tome nije ni obavijestio, onda ne znam o čemu pričamo. Evo vam primjera Jadroplova, onaj tren kada smo dobili informaciju i to anonimnu, uputili smo ITF inspektora na Cejlon i na Tajvan, napravio je uviđaj, dobili smo informaciju, slučaj je dobio medijsku pozornost i sada su im brodovi koliko toliko sređeni. Ali mora postojati spona, ne možemo „na majke mi“ raditi akciju i nered, ako nemamo nekoga tko stoji iza svoje riječi.”

‘JOŠ IH NISU NAŠLI, PA KAKO JE TO MOGUĆE?!’ Na području većem od Jadranskog mora šest brodova traži jednu splav od 7 metara…

Flotu pomela privatizacija, pomorce se doživljava kao trošak

Što se tiče današnjeg statusa hrvatskih pomoraca, Melvan kaže da će zapovjednik, kapo, prvi časnik makine i kuverte bez ikakvog problema naći posao. “Ono što nas zabrinjava su ostali članovi posade jer pomorci moraju negdje stvarati i razvijati svoju karijeru. Ne mogu oni bez prakse napredovati, a ako imate tu rupu gdje kompanije ne žele primati kadete ni sekonde ni terce, tada će oni sami sebe sutra zakinut za hrvatske pomorce. Ne mogu kompanije opstati na otimanju hrvatskih pomoraca s brodova, a upravo to danas rade pa imate slučajeve da ljudi za sto, dvjesto dolara mijenjaju kompanije”, kazao je Mlevan dodajući kako danas više nije čest slučaj da pomorac cijelu karijeru provede na istom brodu.

Bilo bi dobro, kaže, kada bi svaki domaći pomorac mogao ploviti na hrvatskom brodu pod našom zastavom, ali tomu nije tako jer je našu flotu pomela privatizacija. Na koncu, zaključio je kako danas pomorci većini kompanija predstavljaju trošak.

“Blagoslovljene bile one kompanije koje su ostale dosljedne i žele imati kvalitetan kadar i kvalitetnu flotu. Svi drugi gledaju pomorce kao trošak koji bi trebao biti što manji i u tom trenutku kreću na dumping i na dalekom Istoku ukrcavaju pomorce. Ipak znamo dosta slučajeva gdje su tvrtke nakon godinu dvije takvih eksperimenata s jeftinijom posadom dobili i lošu kvalitetu i ogromne troškove održavanja broda. Nakon toga odustajali su od takve radne snage i vratili se hrvatskim pomorcima koji imaju pomorsku tradiciju i znanje”, ustvrdio je glavni tajnik SPH u intervjuu Splitskom dnevniku.

POTRAGA ZA MIŠKIĆEM TRAJE, ALI VREMENA JE SVE MANJE: ‘Nismo pronašli splav, danas ćemo još tragati, pa odlučiti ima li smisla nastaviti…’