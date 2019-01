TRAGIČNA SMRT KONJA NA PRUZI OTKRILA VELIKU MULJAŽU? Vrijednog lipicanca jahao sin ravnatelja Državne ergele

“Ugovor o zakupu lipicanskog kastrata potpisan je između ergele, čiji sam ravnatelj, i Ilije Damjanovića, mog oca. Ergela uvijek ima određeni broj konja koji su u zakupu i na zahtjev stranke potpisuje ugovor o zakupu koji propisuje obveze postupanja s konjem”, tvrdi Mirko Damjanović

Javnost je zgranula priča o tragično stradalom i iznimno vrijednom konju lipicancu iz Državne ergele u Đakovu. Konj je uginuo prošle srijede nakon što se oteo i istrčao na željezničku prugu Vinkovci – Slavonski Brod kod mjesta Perkovci i ondje podletio pod vlak. No, problem je u tome što je ravnatelj Državne ergele, Mirko Damjanović, nesretnog konja prethodno dao u zakup svome ocu Iliji Damjanoviću. On je, pak, konja dao svome unuku, maloljetnom sinu ravnatelja ergele, da ga jaše, a prilikom jednog jahanja dogodio se kobni događaj.

UŽASNO: Šef ergele u Đakovu hladno uzeo konja i doveo ga kući sinu da jaše. Sirota životinja uginula je u najgorim mukama

“Administrator nije ažurirao podatak o zakupu konja”

Jutarnji list piše da Damjanović živi u Strizivojni nedaleko od Đakova, a konja je uz pomoć djelatnika ergele kući dovezao 22. prosinca prošle godine. On se očitovao o tragediji u kojoj je stradao lipicanac iz ergele kojoj je na čelu.

“Konja je jahao moj maloljetni sin, kojemu za rekreacijsko jahanje nije potrebna dozvola. Što se tiče nesreće, nadležne institucije utvrđuju okolnosti stradavanja konja čija je lešina pregledana i neškodljivo uklonjena”, odgovorio je Damjanović na upit Jutarnjeg lista.

Pojasnio je i činjenicu zašto na internetskoj stranici ergele među jedanaest zakupnika konja nema podatka o zakupu stradalog konja.

“Ugovor o zakupu lipicanskog kastrata potpisan je između ergele, čiji sam ravnatelj, i Ilije Damjanovića, mog oca. Ergela uvijek ima određeni broj konja koji su u zakupu i na zahtjev stranke potpisuje ugovor o zakupu koji propisuje obveze postupanja s konjem. U ugovoru piše da se podaci o zakupu objavljuju na internetskoj stranici, ali administrator taj podatak nije ažurirao”, odgovorio je Damjanović.

Ministarstvo poljoprivrede: Utvrđujemo tko je odgovoran

Pojasnio je i da odluku o dodjeli konja u zakup donosi tročlano Povjerenstvo. Međutim, na upit Jutarnjeg lista nije li, s obzirom na činjenicu da je kao ravnatelj Državne ergele dao konja u zakup svome ocu, u pitanju sukob interesa te je li stoga trebao zatražiti mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa – Damjanović nije odgovorio. Zasad nije poznata ni financijska šteta koju je Državna ergela u Đakovu pretrpjela trgaičnim gubitkom jednog svog grla, a iz Ministarstva poljoprivrede poručili su da “nadležne institucije utvrđuju okolnosti događaja i odgovornost uključenih osoba” te će shodno tome “poduzeti odgovarajuće mjere”.

Damjanović je dužnost ravnatelja Državne ergele Đakovo i Lipik počeo obnašati u lipnju 2017. godine, iako se na natječaj za to mjestio javio i dotadašnji ravnatelj Nidal Korabi. Korabi nesumnjivo ima izvrsne reference jer je prethodno imenovan i tajnikom svjetske organizacije za uzgoj lipicanaca LIF, no to nije bilo dovoljno da prođe na natječaju za ravnatelja Državne ergele Đakovo Lipik.

S druge strane, Damjanović je, kao veterinar po struci, prethodno vodio privatnu veterinarsku stanicu koja je imala godišnji ugovor o liječenju i skrbi nad konjima u ergeli vrijedan 300.000 kuna. Mnogi u njegovom izboru za ravnatelja presudnom vide činjenicu da je on član HDZ-a.