Jutros je u ZET-ovom tramvaju broj 12 preminuo jedan muškarac. Sve se dogodilo u Ozaljskoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci, a zagrebačka policija za Net.hr je potvrdila da se najvjerojatnije radi o prirodnoj smrti. Dojavu su dobili nešto iza 10 sati, a u tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više informacija.

Policija dodaje i da je na tom dijelu tramvajske pruge promet zbog ove tragedije obustavljen.

Iz ZET-a poručuju da su tramvajske linije 9 i 12 preusmjerene na Savski most, a linija 3 vozi izmijenjenom trasom od Ulice grada Vukovara do Zapadnog kolodvora. Uvedena je izvanredna autobusna linija od Savskog mosta do Ljubljanice.