TRAGEDIJA U HIDROELEKTRANI U PLATU: Proširena istraga nad petoricom osumnjičenih za smrt trojice radnika

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku proširilo je istragu nad petoricom odgovornih osoba u Pogonu Hidroelektrane Dubrovnik u Platu u kojem su 10. siječnja 2019. u požaru poginula trojica radnika.

Istraga tužiteljstva, kako je objavio DORH u petak, proširuje se nad Željkom Starmanom (67), donedavnim šefom HEP Proizvodnje, Nikolom Rukavinom (50), članom Uprave HEP-a te nad 64-godišnjakom, 45-godišnjakom i 73-godišnjakom, zbog sumnje da su kao odgovorne osobe u pravnoj osobi, od prosinca 2016. do 29. prosinca 2017., prilikom rekonstrukcije pogona hidroelektrane povrijedili obveze pravne osobe u gradnji i zaštiti od požara.

Uz to, istraga se proširuje na okrivljenu pravnu osobu sa sjedištem u Zagrebu, zbog sumnje da je odgovorna za kazneno djelo opasnog izvođenja građevinskih radova. Tužiteljstvo je u priopćenju preciziralo da odgovornost pravne osobe proizlazi iz odgovornosti okrivljenog Starmana, Rukavine i trećeokrivljenog 64-godišnjaka.

Starman i Rukavina, za koje je tužiteljstvo priopćilo samo dob, uhićeni su 11. lipnja, a pred Županijskim državnim odvjetništvom u Dubrovniku su izjavili kako se ne osjećaju krivim. Nakon što su saslušani svi relevantni svjedoci, ukinut im je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na devet svjedoka.

Tužiteljstvo je dodalo da se u nastavku istražnog postupka provodi dopuna vještačenja uzroka požara i kemijskog vještačenja.

U požaru 10. siječnja 2019. u HE Plat nestala su tri radnika koji su nakon opsežne potrage pronađeni mrtvi. Jedno tijelo pronađeno je istog dana oko 14 sati u odvodnom kanalu hidroelektrane, a drugo oko 22 sata na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom HE tragalo se do nedjelje 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala HE.

U požaru je ozlijeđeno još sedam osoba, a Društvu HEP pričinjena je izravna i neizravna materijalna šteta velikih razmjera.

U četverodnevnoj danonoćnoj potrazi u teškim vremenskim uvjetima na kopnu, moru, u podmorju i u zraku, sudjelovalo je više od sto ljudi – djelatnika policije, HGSS-a, svih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s juga Hrvatske, djelatnika HE Plat, mještana, ronioca i Obalne straže Omiš, a medicinski tim je bio cijelo vrijeme u pripravnosti.