TRAGEDIJA U ANDRAŠEVCU BILA JE OKIDAČ; Prijavio udomiteljicu: ‘Radi ilegalno. Umjesto 5, njih je tamo smješteno 15, a noću ostaju sami’

Svoju rođakinju smjestio je u udomiteljsku obitelj koja je očito radi ilegalno pa je rekao da nije dobio nikakav ugovor niti papir i da institucije za to ne znaju. Sve je platio na ruke

Horor koji se dogodio u zagorskom domu za starije i nemoćne u Andraševcu ostavio je gorak okus u ustima hrvatske javnosti. U tragediji je izgorjelo šest štićenika doma, a upravo je taj nemili događaj bio okidač za jednog čovjeka u okolici Zadra koji se sa svojom pričom javio u emisiju “Provjereno” Nove TV. Svoju rođakinju smjestio je u udomiteljsku obitelj koja je očito radi ilegalno pa je rekao da nije dobio nikakav ugovor niti papir i da institucije za to ne znaju. Sve je platio na ruke. Osim toga, kaže, tamo je smješteno najmanje 15 stićenika, a trebalo bi ih biti pet.

Poslije saznanja o ovome, novinari Provjerenog odlaze provjeriti moguće nezakonitosti u radu udomiteljske obitelji pa su otišli u njihov dom, tek koji kilometar udaljen od Posedarja u Zadarskoj županiji. Kći vlasnice je u kratkom razgovoru potvrdila da su oni udomitelji te da imaju dozvolu za skrb o pet stićenica i da se prostor za koji imaju dozvolu nalazi u prizemlju. Tvrdi da na katu žive oni kao vlasnici i to je upravo ono što se ne slaže s onim što govori rođak jedne štićenice. On kaže da su žene tamo same.

INSPEKCIJA U DOMU GDJE JE IZGORJELO 6 LJUDI: Vlasnica je radila ilegalno, bez dozvola, a umjesto 13 štićenika, imala ih je više od 40!

‘Ponukan onim što se dogodilo u domu, oni što su se popalili, pa tko kaže da tako neće biti i tu!?’

“Žive skupa i one koje znaju i ne znaju, razumne i nerazumne. Noću ostaju same, bez nadzora, nitko ne ostaje s njima. Ponukan onim što se dogodilo u domu, oni što su se popalili, pa tko kaže da tako neće biti i tu!?”, navodi svjedok za Provjereno.

Reporter Provjerenog pokušao je kontaktirati s vlasnicom udomiteljske obitelji, no ona je odbila stati pred kamere uz tvrdnju da je u Šibeniku i da ne zna kad će se vratiti. Novinari su pitali vlasnicu mogu li doći u dom, a vlasnica je rekla da za to nema potrebe jer je “sve po zakonu”. Međutim, zadarski Centar za socijalnu skrb dobiva prijavu od Provjerenog pa opet odlaze u dom. Tamo su susreli skupinu žena koje su im potvrdila da štićenici ne žive samo u prizemlju nego i na katu. U međuvremenu, javila se i ravnateljica Centra u Zadru. Kazala je da su njezini djelatnici bili u nadzoru u Donjoj Slivnici te su potvrdili prijavu.

Udomiteljica je radila mimo zakona. Najnovije informacije s terena kažu da otkada su novinari otišli iz mjesta da udomiteljica u panici zove obitelji korisnika te im poručuje da što prije dođu po njih.

TUGA U DOMU U KOJEM JE IZGORJELO ŠEST LJUDI: ‘Ništa! Ništa! Ništa! Nemamo komentara! Vlasnica nije u stanju razgovarati’