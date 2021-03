TRAGEDIJA KOJA JE OBILJEŽILA POTRES: Ostaci dimnjaka pali su baš na glavu Anamarije (15), a noćni ormarić – ostao netaknut…

Župnik župe Presvetog Srca Isusovog pozvao je sugrađane da u utorak 23. ožujka u 19 sati na prozorima upale svijeću na spomen jedine žrtve zagrebačkog potresa, a vjernike da im se pridruže u molitvi za neprežaljenu Anamariju

Život djevojčice Anamarije Carević (15) iz Đorđićeve ulice u centru Zagreba ugasio se u ponedjeljak 23. ožujka 2020. godine nakon razornog potresa koji je dan ranije, na današnji dan prije točno godinu dana, pogodio metropolu u jutarnjim satima. Na nju su se urušili komadi dimnjaka dok je spavala. Hitna ju je odvela u bolnicu, ali ozljede su bile preteške. Preminula je drugi dan.

Ivan Matić, župnik župe Presvetog Srca Isusovog, rasplakao se kad je saznao da je u potresu teško ozlijeđena djevojčica Anamarija iz njegove župe Presvetog Srca Isusova, javlja 24sata.

“Odmah sam nazvao njezine roditelje, već su s njom bili u Klaićevoj bolnici. Čuo sam da je Hitna pomoć relativno brzo stigla te da je tata svoju teško ozlijeđenu kći uspio reanimirati prije njihova dolaska. Odmah smo sve naše prijatelje i molitvene zajednice pozvali na molitvu za Anamariju. Ta neizvjesnost trajala je cijelu noć, a drugi dan oko 17 sati njezinim roditeljima iz bolnice su javili da je preminula”, prisjetio se za 24sata župnik Ivan Matić.

Tragičan splet okolnosti: Ostaci dimnjaka pali baš na glavu djevojčice

Dodaje kako su ostaci dimnjaka pali baš na glavu djevojčice, dok su noćni ormarić na kojem su bile njezine naočale i mobitel ostali čitavi.

“Znam Anamariju od 2011., kada sam došao ovdje u župu. Bila je dijete iz Đorđićeve. To je dijete bilo nevjerojatno. Uvijek je bila tu, vješta, spremna pomoći. Naša časna sestra Marijela uvijek je s djecom organizirala radionice za veće blagdane – za advent su izrađivali božićni nakit, tijekom korizme izradu križeva, organizirali dane majke i očeva. Marijela je uvijek govorila kako je Anamarija imala anđeoski osmijeh jer je imala anđeosko srce. Kod nje se posebno osjetila ona nutarnja kršćanska radost i optimizam koji je prenosila na sve druge. Znate, imala je i iznimno izraženu empatiju za druge. Bila je članica humanitarne grupe s djecom s posebnim potrebama i naučila znakovni jezik kako bi što kvalitetnije s njima mogla komunicirati”, prisjetio se Matić te dodao kako nakon Anamarijine smrti puno kontaktira i boravi kod njezine obitelji. Nastoji ih utješiti.

Pozvao je sugrađane da u utorak 23. ožujka u 19 sati na prozorima upale svijeću na spomen jedine žrtve zagrebačkog potresa, a vjernike da im se pridruže u molitvi za neprežaljenu Anamariju.

Dirljivo pismo najbolje prijateljice

Koliko je Anamarija bila voljena i omiljena svjedoči i dirljivo pismo njezine najbolje prijateljice Vide, objavljeno na internetskoj stranici Glasnika Srca Isusova i Marijina:

“Upoznale smo se kad smo imale tek osam godina, a odmah smo kliknule kao da se znamo cijeli život. Najljepše uspomene imala sam s tobom. To su uspomene koje nikada neće nestati. Svakodnevna druženja, pomaganja, potpora u svakoj novoj odluci… sve što ti mogu reći je hvala. Hvala ti što si uvijek tu bila za mene, hvala ti za svako naše druženje, svaku prepreku koju smo zajedno prešle, svu potporu koju si mi pružila i što si uvijek vjerovala u mene. Još uvijek si moja bolja polovica, kao što si oduvijek i bila. Naše prijateljstvo nije nestalo. Ono je i dalje ovdje, samo što ja tebe ne vidim, ali ti si tu. Čuvaš me i gledaš s neba.

Ne mogu dočekati dan kad ćemo se opet vidjeti, zagrliti i ispričati, kao što smo to radile dok si bila među nama. Zahvalna sam što sam imala priliku imati baš tebe za najbolju prijateljicu, tebe, pravog malog anđela. Moj anđeo dobio je krila i odletio na najljepše mjesto… mjesto na koje svi želimo jednom otići. Sjećaš se kad smo razgovarale kako bi bile ponosne kad bi jedna od nas postala *zvijezda*? Upravo se to i dogodilo. Postala si zvijezda svačijeg srca ovog svijeta. Uvijek ćeš mi ostati u sjećanju i nikad te neću zaboraviti, moja najbolja prijateljice. Tvoja Vida”.