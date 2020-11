TRAGEDIJA BOROVA NASELJA: ‘Prilikom izlaska jedan dio ljudi smaknut je odmah ovdje, a drugi je dio završio u Borovu Selu’

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno ostataka nekadašnjeg Borovo commerca, u četvrtak je započelo obilježavanje 29. obljetnice stradanja vukovarske gradske četvrti Borova Naselja u Domovinskom ratu

Nakon prigodnog komemorativni program “Žrtva Borova Naselja za Domovinu”, kojim su se Vukovarci prisjetili ubijenih i poginulih branitelja i civila u toj gradskoj četvrti u kojoj je na današnji dan 1991. godine po ulasku JNA i srpskih paravojnih postrojbi ubijena 51 osoba, vijence su položila i svijeće zapalila brojna državna i druga izaslanstva.

‘Povjerenje zahtijeva istinu i pravdu’

“Jučer smo čuli na svetoj misi ‘pomirenje, pomirenje’ i to je put kojim želimo ići, ali ga ne možemo graditi na trulim temeljima. Povjerenje zahtijeva istinu i pravdu i kada govorimo o suživotu, Vukovar danas živi suživot jer suživot je živjeti jedni pored drugih. Vukovar međutim treba život, treba zajedništvo”, poručila je u ime Udruge “Vukovarske majke” predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir. Pozvala je sve one koji znaju bilo koji podatak o sudbini još uvijek 386 nestalih osoba u Vukovaru do to dojave i tako pomognu obiteljima koje ih traže, a sebi, kako je kazala, olakšaju dušu. “Oprost traži pokajanje”, poručila je Ljiljana Alvir.

Po riječima posljednjeg zapovjednika obrane Borova Naselja Ive Kovačića, u podrumu Borovo commerca na početku agresije na Vukovar nalazilo se sklonište za civile, a pred kraj i pričuvna ratna bolnica u kojoj se u vrijeme sloma obrane Borova Naselja nalazilo oko 1000 branitelja i civila.

“Na današnji dan, u jutarnjim satima počeli su granatirati Borovo commerce i ubrzo se urušio glavni ulaz, a zgrada se zapalila. Podrum se međutim nije urušio. Prilikom izlaska bilo je ovdje odvajanja i jedan je dio ljudi smaknut odmah ovdje, a drugi je dio završio u Borovu Selu, Boboti”, naveo je Kovačić rekavši kako je 19. studenoga 1991. iz Borova naselja “nestalo” 167 branitelja dok je ubijena 51 osoba. Na popisu zatočenih i nestalih iz Borova naselja nalazi se još 56 branitelja i civila.

Molitvu je molio župnik Župe sv. Josipa radnika iz Borova Naselja, fra Slavko Milić. Komemoracija je nastavljena kolonom sjećanja u kojoj su sudionici prošli gradskim ulicama do crkve Gospe Fatimske, gdje je služena misa koju je predvodio zamjenik provincijala Hrvatske franjevačke provincije fra Dragutin Bedeničić.

Na obali Dunava u Borovu, nekadašnjem Borovu Selu, komemorativnim skupom “Svjedočenjem protiv zaborava” odat će se počast stradalim braniteljima i civilima koji su na obali ubijani, a tijela im bacana u rijeku. Položit će se vijenci i upaliti svijeće i na farmi “Lovas”, gdje su iz masovne grobnice 2001. godine ekshumirane 24 žrtve ubijene u Borovo Naselju i Vukovaru.

“Borbu i put prema životu naših branitelja prekinuo je prije 29 godina agresor koji nije imao milosti. Darka i Vjekoslava i mnoge druge branitelje i civile pronašli smo u grobnicama, a Jelena, Robert, Marko, Anka i mnogi drugi nikad nisu pronađeni”, poručila je okupljenima Ljiljana Alvir.

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odat će se počast i kod spomen-obilježja nestalima u Domovinskom ratu u središtu Borova Naselja.