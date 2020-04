TOTALNO BIZARNA PRIČA S KOLINDOM U PRVOM PLANU: Bivša predsjednica je danas istu stvar demantirala i potvrdila

Novinari Večernjeg lista nazvali su bivšu predsjednicu kako bi ju pitali je li istina ono što izvori iz njezina bliskog kruga kažu i to prije nego je za N1 izjavila da trajno odustaje od ureda. Rekla im je da to nije istina

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je nekoliko sati nakon što je izašla vijest da za vrijeme pandemije i nakon potresa neće imati ured u Visokoj ulici promijenila mišljenje pa izjavila da trajno odustaje od tog ureda.

Podsjetimo, još dok nije postala predsjednica Grabar-Kitarović je najavljivala da će predsjednički ured preseliti s Pantovčaka u Visoku, no to se do kraja njezina mandata nije dogodilo. Dakle, Grabar-Kitarović bi ured trebala dobiti u od države, ali čini se da je odustala od te ideje. Novinari Večernjeg lista nazvali su bivšu predsjednicu kako bi ju pitali je li istina ono što izvori iz njezina bliskog kruga kažu i to prije nego je za N1 izjavila da trajno odustaje od ureda. Rekla im je da to nije istina.

KOLINDA ODUSTALA OD UREDA U VISOKOJ: Bivša predsjednica radit će kao i vi – od kuće

‘Tražim nešto skromnije’

Grabar-Kitarović je Večernjem listu rekla da ne zna tko i zašto plasira takve priče te dodala kako o uredu za vrijeme epidemije nije pričala s premijerom Andrejem Plenkovićem, ali i da to ne namjerava učiniti. Kazala da je svjesna da ured u Visokoj više nije opcija i da će razmisliti o skromnijem uredu kada završi epidemija.

Grabar-Kitarović je istaknula da nije primjereno da sa stranim kolegama kao bivša predsjednica komunicira preko privatnog maila. Smatra da bi zbog toga netko mogao steći dojam o Hrvatskoj kao o neozbiljnoj državi. K tome, naglasila je da nije u potrazi za ekskluzivnim prostorom za koji bi država plaćala skupi najam. Izrazila je želju za nečim skromnijim i zaključila da će o svemu razgovarati kada završi pandemija. No, za N1 je kasnije danas izjavila da odustaje od Visoke.

KOLINDA JE IPAK ODRŽALA OBEĆANJE, ALI TEK NAKON PORAZA: Znate li gdje će biti njezin ured? U sklopu rezidencije u Visokoj

Ipak odustaje od ureda

“Sad radim od kuće i važne su mi samo službene komunikacije e-mailom kako bih mogla održavati svoje kontakte i raditi na svojim projektima na dobrobit Hrvatske. U konačnici, kada se situacija smiri mogu sama unajmiti prostor u kojem će biti moj ured jer od rada za Hrvatsku ne odustajem. Ali u ovim kriznim vremenima, a mislim da ćemo u devetom mjesecu osjetiti veliku gospodarsku krizu, ne želim biti na trošak državi

Zašto je bivša predsjednica u par sati postala indiferentna prema tome radi li iz ureda ili od kuće i hoće li ga sama plaćati ekipa Večernjeg lista nije mogla saznati jer im se Grabar-Kitarović više nije javljala.