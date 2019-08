TOTALNI KAOS U SPLITU: U grad se praktički ni ne može ući, a kolone sežu od Trogira do Omiša

Prometne gužve paralizirale su Split i okolicu, a dok se vozači i turisti žale, nadležni tvrde kako su ovakve situacije uobičajene

Skorašnji Ultra Music Festival te ljetni pljusak koji je potjerao turiste s plaža uzrokovali su potpuni prometni kolaps u Splitu. Slobodna Dalmacija zatrpana je dojavama o kolonama koje sežu čak i do okolnih gradova. Gužve su na potezu od Makarske do Omiša, a kolona je i na naplatnim kućicama u Dugopolju. Taksisti se žale da ne mogu doći do Zračne i Trajektne luke Split.

“Za dionicu koju prođem za deset minuta, sada mi treba više od sata. Kolona uopće ne miče”, kaže jedan taksist koji je krenuo pokupiti goste u Trajektnoj luci.

Čitatelji javljaju da u mjestu stoji i po 20 Prometovih autobusa. Kolone su se rastegnule od Kaštel Sućurca do ulaza u Split na Pujankama, a iz smjera Omiša sve od Krila Jesenice do splitskog naselja Mertojak. Pojačan je promet i od Zračne luke u Resniku prema gradu, ali i u suprotnom smjeru. To se osjeća i na javnom prijevozu, jer autobusi na liniji broj 37 kasne i po pola sata, a linija broj 60, s obzirom na gužve iz pravca Omiša, ne dolazi na vrijeme.

Gužve uobičajene

I u splitskoj Gradskoj luci vlada velika gužva. Gužvama doprinose i radovi na novom ugibalištu u Luci, koji traju posljednjih 20 dana. Miroslav Delić, direktor “Prometa” za Slobodnu Dalmaciju je rekao kako današnja kolona u Trajektnoj luci nije alarmantna i neobična za ovo doba godine, pogotovo ako više trajekata uplovi u luku. Tvrdi da se i danas, kao i posljednjih dana, gužva stvara u intervalima, dok je u ostatku dana promet protočan.

“Zbog velikih prometnih zastoja u Trajektnoj luci te na prilazima gradu Splitu, na svim linijama javnog gradskog prijevoza koje prometuju navedenom trasom događaju se povremena odstupanja od voznog reda. Molimo sve korisnike naših usluga za razumijevanje i strpljenje”, poručili su iz “Prometa” na svojoj Facebook stranici.