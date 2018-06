TOTALNI KAOS U SDP-u – POBUNJENICI OTKRILI PLAN RUŠENJA BERNARDIĆA: ‘Nema povlačenja, idemo do kraja’

I oni koji su dosad bili bliski šefu stranke sada priznaju da su stvari loše

Jedan član Predsjedništva SDP-a za Jutarnji je rekao kako će se Davor Bernardić sam povući ili će Predsjedništvo od Glavnog odbora tražiti da ga se smijeni. Ne uspije li takva taktika, izgleda je potpuni raskol u stranci. Navodno pobunjenici u SDP-u planiraju do petka šefu stranke predati pismo u kojem će zatražiti da ode, a misle ga potkrijepiti i s više od 50 potpisa najistaknutijih članova stranke iz Predsjedništva, Kluba zastupnika i utjecajnih lokalnih čelnika.

‘Ili ćemo uspjeti ili će se stranka raskoliti. Bernardić neće moći ignorirati činjenicu da iza njega ne stoje najutjecajniji SDP-ovci’, rekao je Jutarnjem jedan član Predsjedništva.

Ključan će biti Glavni odbor

Protivnici trenutnog ‘režima’ u SDP-u tvrde da Bernardić već sada nema većinu u Predsjedništvu jer bi od 19 članova njih čak 10 moglo potpisati spomenuto pismo. Valja vidjeti kako će se postaviti Glavni odbor u kojem Bernardić ipak ima većinu, a radi se o ključnom tijelu.

U slučanju opoziva, SDP bi do izbora trebao voditi Zlatko Komadina koji će danas održati novinsku konferenciju. U kuloarima se priča kako će na njoj Branici Bernardića od napadača.

‘Najesen idemo na izbore, a dotad neka Komadina vodi stranku. Nisam pobornik dogovorne demokracije, nego na izborima treba tražiti novo vodstvo pa neka se kandidira tko god hoće’, rekao je jedan od članova Predsjedništva koji smatra da će sve biti gotovo do 15. srpnja. ‘ Onda ni Komadina neće moći više šutjeti jer i on je svjestan da Bernardić mora otići. Ali ako i nakon toga kaže da je i dalje za Bernardića, onda si je odredio put’, dodaje izvor iz Predsjedništva.

Došlo je vrijeme za promjene

Drugi član navodi kako je došlo vrijeme za promjene te da takvi signali stižu i s terena – od SDP-ovih lokalnih čelnika, ali i običnih članova. Pismo će sigurno potpisati riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, sisačka gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček, koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, zatim čakovečki gradonačelnik Stjepan Kovač te krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.

‘Bitna je reakcija Bernardića, ali vidim da on ne odustaje i ne misli otići tek tako. U interesu je SDP-a da više nema povlačenja i sada idemo do kraja. Naravno, to uključuje demokratsku proceduru izbora novog vodstva. Većina u stranci smatra da nam promjene trebaju. Mislim da su i u Glavnom odboru toga svjesni jer svaka daljnja kalkulacija samo produljuje agoniju’, kaže izvor iz Predsjedništva.

Što nakon Bernardića?

I oni koji su dosad bili bliski šefu stranke sada priznaju da su stvari loše, no smeta im što promjene u SDP-u sad zazivaju oni koji su od starta rušili Bernardića. ‘Ne dobiju li dvostruko širu podršku od onih koji su ga dosad rušili, onda od toga neće biti ništa. Svi mi vidimo da stvari nisu dobre, to nije sporno, ali moramo naći rješenje koje drži vodu, jer ovi koji kreću na njega, a oni koji su ga i dosad rušili samo ga jačaju. Mislim da nema kritične mase oko toga što nakon Bernardića. Ja također mislim da će on u jednom trenutku morati otići i da će Zlatko preuzeti stranku do izbora, ali oni koji to sada rade, samo mu pomažu i stvaraju obrambeni zid oko njega’, kazao je SDP-ovac.

Član koji inače surađuje s Bernardićem, a pripada neutralnoj struji, rekao je kako svi još nisu odlučili što će učiniti te da se mogu očekivati kontrareakcije. ‘Može sve to završiti tako da Glavni odbor stane na njegovu stranu i onda će morati ovi drugi otići. U svakom slučaju priču bi trebali voditi oni koji su neutralniji, da im se priključe radikalniji, a ne obratno, to je temeljni problem’, rekao je izvor.

Obračun na Twitteru

Obersnel se u nedjelju javno obračunao s Bernardićem na Twitteru, kada mu je na njegove planove osvajanja vlasti odgovorio da se probudi i prestane sanjati. Grbin je dodao: ‘ Prilično dugo upozoravam i Bernardića i vodstvo stranke da moraju promijeniti stav i politike. Nažalost, to rezultira daljnjim padom rejtinga i biračima smo postali predmet ismijavanja. Vrhunac cijele priče je da predsjednik sanja o premijerskoj funkciji u situaciji koja je nikad gora od 2000. do danas. Mislim da je krajnje vrijeme da se nešto promijeni. Ili se mora promijeniti Bernardić ili se mora promijeniti njega’, rekao je Obersnel.