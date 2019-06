TOTALNI KAOS U DUBROVNIKU: Od sinoć nema struje, većina objekata ne radi pa turisti misle da im ugostitelju lažu

Zatvorena je većina ugostiteljskih i drugih objekata u ovom najprometnijem dijelu grada

U Dubrovniku je od sinoć raspad sistema jer je sinoć na Pilama, u dijelu povijesne jezgre nestalo je struje, koja nije došla niti danas, javlja Dubrovački dnevnik. Iz tog razloga zatvorena je većina ugostiteljskih i drugih objekata u ovom najprometnijem dijelu grada. Naravno, takva situacija je vrlo loša za turizam.

Kako je Dubrovački dnevnik doznao iz HEP-a, u pitanju je ozbiljan kvar koji iziskuje velike radove te radnici moraju zaustaviti promet preko Pila da bi zamijenili transformator. Očekuje se kako bi struja mogla doći uskoro. Čitatelj Dubrovačkog dnevnika kazao je da su turisti smješteni u njegovom apartmanu neugodno iznenađeni nestankom struje.

“Kad sam provjerio kod ostalih vidio sam da mnogi nemaju struje. Čak pet do šest objekata na Pilama nije moglo raditi, a to je jako loše zbog turizma. Nadam se da nećemo dobiti loše recenzije jer turisti su jako osjetljivi. Djelatnik jednog ugostiteljskog objekta mi je rekao da mu gosti ne vjeruju da nema struje, misle da ih lažemo”, kazao je on i dodao da je kako struje nestajalo i danima prije, ali bi relativno brzo došla.