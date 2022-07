Hrvatska je danas pod žutim meteoalarmom DHMZ-a koji označava opasno vrijeme, a Istra, Kvarner i područje Rijeke pod crvenim su upozorenjem te se tamo očekuju najteži vremenski uvjeti kad su vrućine u pitanju. Očekuju se iznimno visoke temperature, do 38 stupnjeva Celzijevih, no moguće je i više. U subotu se temperature penju i do 40-ice pa će vrijeme biti opasno, prenosi RTL.

Najviša temperatura jutros izmjerena je u 7 sati u Senju gdje je već bilo gotovo 30 stupnjeva, točnije 29,9. Stvarni osjećaj topline bit će, naravno, daleko veći, zbog čega su izdana i upozorenja kako se ponašati što se posebno odnosi na osjetiljive skupine: djecu, starije osobe i kronične bolesnike.

Osvježenje u nedjelju

Dobra vijest je da će od nedjelje u unutrašnjosti biti malo manje vruće, no prije toga čeka nas vrhunac vrućina. Tako će danas na Jadranu bez promjena, ostaje sunčano i vedro, dok će se u unutrašnjosti uz izostanak vjetra te slab do umjeren dnevni razvoj oblaka činiti još sparnije. Uz obalu ujutro burin, zatim poslijepodne jugozapadnjak i zapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak.

Već prijepodne vruće, a maksimalna temperatura će biti većinom između 33 i 38, lokalno i do 40 stupnjeva.

Sve toplije noći...

Za vikend na Jadranu većinom sunčano i vrlo vruće. Noći će biti sve toplije s temperaturom iznad 25, lokalno i jedva ispod 30, dok će tijekom dana biti uglavnom iznad 35, 36 stupnjeva. U unutrašnjosti vrhunac vrućina u subotu kada će temperatura biti oko 40 °C, a zatim će prema kraju dana i u noći na nedjelju uz više oblaka biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Uz dotok malo svježijeg zraka od nedjelje će biti malo manje vruće.