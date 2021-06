Posljednjih nekoliko dana u Hrvatskoj se teško diše zbog toplinskog vala koji je ovih dana na vrhuncu. Povećani broj intervencija bilježe hitne službe, ali srećom bez većih posljedica.

Kako bi se rashladili, građani posežu za raznim sredstvima, a posljednjih dana porasla je potražnja za klima uređajima. Osvježenje u moru tražili su mnogi s obale, dok se kontinentalci snalaze kako znaju.

Temperature od jutra iznad 30

Temperatura u Dubrovniku jutros je već u 9 sati skočila na 31 stupanj, a živa u termometru u Kninu se u 13 sati popela na 38 stupnjeva. "Pakleno, nema ni vjetra ni ništa. Držim se hlada, kad mi dođe sunce na rame, ja lipo u hlad", rekla je Dubrovčanka Kate Stojanović za RTL Danas.

Liječnik Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba Darko Sinjeri rekao je kako su od jutra imali nekoliko intervencija. "Javlja se vrtoglavica, slabost... Bila je jedna ženska osoba kojoj je pozlilo nakon vožnje biciklom", rekao je Sinjeri.

Nastavni zavod za javno zdravstvo izdao je brojne preporuke, a naglasili su kako treba paziti i na temperature u prostorima u kojima se boravi - razlika između unutarnje i vanjske temperature ne smije biti veća od 7 stupnjeva.

U susjedstvu 40 stupnjeva

Rijetko koji dio Hrvatske tijekom poslijepodneva je bio ispod 30 stupnjeva. Najtoplije je bilo u Kninu, 38 stupnjeva, dok su Metković i Imotski zabilježili samo stupanj manje. Makarska je bila na 36, a ista temperatura bila je i na istoku Hrvatske, u Slavonskom Brodu i Vinkovcima.

Zagreb je na Griču zabilježio 35 stupnjeva, kao i Sisak, dok su Karlovac i Gospić bilježili 34 stupnja. U Istri, točnije Pazinu, temperatura je dosezala visokih 33.

No, ne diše se samo u Hrvatskoj na škrge posljednjih dana. Najgore je Mostarcima kod kojih je zabilježeno čak 40 stupnjeva Celzijevih.

Sarajevo je bilježilo 37, koliko je izmjereno i na više mjesta u Srbiji, dok je Beograd imao 36. U Budimpešti je također bilo oko 36, dok je samo dva stupnja niža temperatura bila u Ljubljani.

U četvrtak vrhunac toplinskog vala

"Manje topao zrak koji se nalazi nad zapadnom Europom do naših će krajeva početi stizati tek u petak pa će u četvrtak istok Hrvatske biti pod najvišim, crvenim stupnjem upozorenja na toplinski val koji može djelovati na zdravlje" prognoza je HRT-a.

"Najviša dnevna temperatura bit će između 35 i 38 stupnjeva. Prevladavat će sunčano vrijeme, no popodne je moguć lokalno jači razvoj oblaka, a s njima i poneki izraženiji pljusak.

U središnjim će predjelima dan također obilježiti iznadprosječna toplina. Poslijepodne će zapuhati umjeren jugozapadnjak. Povremeno će biti male do umjerene naoblake i postojat će mala vjerojatnost za poneki pljusak, ponajprije na sisačkom području.

Najugodnije će se spavati, kao uvijek u vrijeme vrućina, u gorskim krajevima, dok će na sjevernom Jadranu noć biti topla i vrlo topla. Danju će posvuda biti pretežno sunčano uz temperaturu zraka u najtoplijem dijelu dana između 30 i 34 stupnja. Sredinom dana i popodne puhat će slab, u višem gorju i umjeren jugozapadnjak. More čija je temperatura između 25 i 27 stupnjeva bit će mirno ili malo valovito, kao i u većem dijelu Dalmacije, gdje su vrijednosti niže, oko 24. Pa će oni koji to mogu u njemu moći potražiti osvježenje s obzirom na to da će biti vruće, u unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće.

Sunčano i pravo ljetno vrijeme vladat će i na krajnjem jugu gdje će jutro biti tiho, a sredinom dana povjetarac s mora nekima će pružati skromno osvježenje", piše HRT.

Popuštanje toplinskog vala

"Petak i vikend i dalje većinom sunčani i vrući, no temperatura, i noćna i dnevna, ipak će se u subotu i nedjelju neznatno sniziti s promjenom strujanja - zapuhat će bura i sjeverozapadnjak, većinom umjereni, no gdjegdje mogu biti i umjereno jaki.

Popuštanje toplinskog vala bit će izraženije na kopnu, počevši od petka, kada se povećava i vjerojatnost za lokalno izražene pljuskove, posebice u sjevernim kopnenim krajevima. Za vikend više neće biti opasnosti od toplinskog vala, no i dalje će u mnogim predjelima uz prevladavajuće sunčano vrijeme biti vruće, ali u subotu i dalje nestabilno. Toplinski val koji je obilježio ovaj tjedan završit će u petak, no i dalje će u mnogim predjelima biti vruće, čemu se treba nastaviti prilagođavati", prognoza je koju donosi HRT.