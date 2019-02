TOPLA NEDJELJA PA PROMJENA VREMENA: Spremite se za zahlađenje i kišu, a onda i snijeg

Dok će u nedjelju biti toplije i oblačnije, u ponedjeljak se očekuje kiša i pad temperature

U nedjelju će, uz jaku južinu, ponovno biti osjetno toplije, ali i oblačnije, mjestimice uz kišu te prilično nepovoljne biometeorološke (ne)prilike. U ponedjeljak će kiša biti još češća i obilnija, a uz pad temperature, ponegdje će biti i susnježice i snijega, osobito u gorju. Jugozapadnjak i jugo zamijenit će bura i sjeverni vjetar, ponegdje i sjeverozapadni, koji će osjećaj hladnoće pojačavati i u nastavku novoga tjedna, piše Dunja Plačko-Vršnak za HRT.

Nedjelja iznadprosječno topla uz ponegdje kišu

U nedjelju će u istočnoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano. Ujutro ponegdje može biti magle. Zapuhat će umjeren, mjestimice i jak jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između -3 i 0 °C, a najviša dnevna od 10 do 13 °C.

Umjerenog, poslijepodne i jakog jugozapadnjaka bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz djelomice sunčano vrijeme te najvišu temperaturu oko 13 °C. U noći i ujutro je ponegdje moguća magla, uz najnižu temperaturu između -2 i 1 °C.

U gorju i na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno s kišom. Puhat će umjeren, od sredine dana i jak jugozapadnjak, na moru i jugo. More u jačanju na umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura od -2 do 2 °C, na Jadranu od 6 do 9 °C, a najviša dnevna između 7 i 9 °C, na Jadranu od 12 do 14 °C.

Na srednjem i južnom Jadranu, te u unutrašnjosti Dalmacije još malo toplije, uz najvišu temperaturu od 13 do 16 °C. Bit će djelomice sunčano i poslijepodne vjetrovito uz umjeren i jak južni vjetar i jugo.

U novom tjednu hladnije, uz buru i povremene oborine

Tjedan će u kopnenom području početi s kišom koja će ponegdje prijeći u susnježicu, u višim predjelima i snijeg, te će prema kraju dana biti sve hladnije, uz umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. U nastavku tjedna djelomice sunčano, ali još mjestimice može biti i vrlo slabih oborina. Puhat će povremeno umjeren sjeverni vjetar, a temperatura zraka u manjem padu, osobito jutarnja.

Na Jadranu u ponedjeljak povremeno kiša, često i u obliku pljuskova s grmljavinom, te jak vjetar – jugozapadni i južni u okretanju na buru i sjeverozapadni. Od utorka barem djelomice sunčano te u početku još relativno vjetrovito i hladnije, a u drugoj polovini tjedna ponovno toplije.