TOPI SE HDZ-OVA UTVRDA? Puhovski: ‘Ovim potezom pokazali su da su se pomirili s gubitkom desnog krila u toj jedinici’

Drugi težak udarac mogao bi se dogoditi nakon prebrojavanja preferencijalnih glasova

Iako se nagađalo kako će listu u desetoj izbornoj jedinici nositi bivši ministar Dabor Krstičević, na to mjesto je HDZ ipak stavio Vilija Beroša.

Nakon ostavke Krstičevića, slane su jasne poruke kako to nije kraj njegovog političkog angažmana, a general je bio važan Plenkovićev adut u dijelu desnog biračkog tijela, osobito nakon unutarstranačkih izbora u kojemu su kandidati Mire Kovača teško poraženi na svim pocizijama.

‘Potpuno drugačiji tipovi političara’

Krstičeviću važnost na desnom spektru ističe i političar Žarko Puhovski; dodajući kako su Beroš i Krstičević sasvim drugačiji tipovi političara.

“To je čudna priča za sve ljude koji su pred 25, 30 godina otišli, a povratak korijenima je nešto što je u HDZ-ovoj tradiciji – da se iz korijena ne može izaći. No nisam siguran da je za lokalno stanovništvo to dovoljno. Drugo, Beroš se pojavljuje s drugim tipom privlačnosti, odnosno političkog seksipila od Krstičevića. On je imao junački, tipično desno patriotski naboj oko svog imena, a Beroš je više stručno-tehnokratski, a obraćaju se u načelu istoj publici”, rekao je Puhovski za RTL dodajući kako je ovaj potez jasna poruka o HDZ-ovoj strategiji:

‘HDZ prihvatio da je izgubio desno krilo’

“Time HDZ daje do znanja da je prihvatio da je izgubio dio desnog krila koji će otići Mostu ili Škori, a oni će se više okrenuti tehnokratski orijentiranom desnom centru. Također, važna je i činjenica da je Beroš danas, politički gledano, 0,3 Beroša od prije mjesec dana. Puno je, zajedno sa Stožerom, izgubio privlačnosti javnosti i danas je daleko od sigurne oklade.”, kaže.

Pogledaju li se i ostali nositelji lista teško da se za ikoga može reći da je prepoznatljiv u javnosti zbog svojih stavova, iz iznimku ministra branitelja Tome Medveda. Ostali na listi, od Plekovića i Božinovića, do Zdravka Mariča i Beroša, poznati su kao dužnosnici, bez izraženog ideološkog predznaka.

Nositelji lista @HDZ_HR #izbori2020

1️⃣Andrej Plenković

2️⃣Gordan Jandroković

3️⃣Žarko Tušek

4️⃣Ivan Anušić

5️⃣Zdravko Marić

6️⃣Davor Božinović

7️⃣Tomo Medved

8️⃣Oleg Butković

9️⃣Ivan Malenica

1️⃣0️⃣Vili Beroš

1️⃣1️⃣Zdravka Bušić — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) June 1, 2020

HDZ-ova utvrda se topi

“Kad se pogledaju nositelji lista, HDZ je ostao bez dosta jakih lica i bez lica koja su privlačna za desnicu. Krstičević je bio kao desna noga ili ruka Plenkoviću. Ostao je Medved i tako netko, no nitko nema ni približno privlačnost kao Krstičević. Beroš u javnosti ne postoji svjetonazorski, a tu su i potezi Stožera koji u zadnje vrijeme nisu popularni. A tko zna hoće li i njemu nešto pronaći, kad se pojavi u političkoj borbi, kao što su Raspudiću pronašli Chomskog iz ranih dana.”

Zato Puhovski ne vjeruje da će HDZ i ovaj put u desetoj izbornoj jedinici dobiti sedam mandata.

“Teško je reći, ali mislim da ne mogu. Za njih je uvijek bilo realno očekivati između šest i osam mandata, a sada se stvar spustila na od pet do sedam”, rekao je.

No još teži udarac mogao bi uslijediti kada se prebroje preferencijalni glasovi. Najviše u toj izbornoj na prošlim izborima dobio je Krstičević, no Puhovski prognozira kako pobjednik ovog puta neće biti iz redova HDZ-a.

Drugi udarac HDZ-u

“Ruža Tomašić bi prije nekoliko godina bila super, no ona je isto izgubila na privlačnosti s ovim igrama među Suverenistima, HSP-ovcima i sličnima. S druge strane, dosta je dobila zalaganjem za sitnu plavu ribu u Bruxellesu i pokazala sposobnost da ode s funkcije koju, ako ništa drugo, mnogi smatraju financijski izdašnom. Ako bih se morao kladiti, ona bi tu bila prva kandidatkinja za broj preferencijalnih glasova”, rekao je Puhovski.

A HDZ više nije toliko siguran niti u još jednoj izbornoj jedinici koja je tradicionalno bila njihova – ona dijaspore.

Ni dijaspora nije sigurna

A pritom, smatra Puhovski, Plenković ponavlja grešku s izbora za Europski parlament.

“Bušić je tamo kao nositeljica nasljeđa, familijarno jer se događa da HDZ više nije siguran ni za tri mjesta iz dijaspore. Pojavljuju se ljudi poput Željka Glasnovića i stvar je otvorena. Nemaju puno velikih imena. Ponavljaju jednim dijelom grešku koju je Plenković napravio s listom za Europskim parlament, gdje se kladio da će samo njegovo ime preko HDZ-a povući sve te nepoznate kandidate. Sada nisu baš nepoznati kandidati, poput Resslera i drugih, ali su kandidati koji su bili drugorazredni ili čak trećerazredni u hrvatskoj politici i onda se postavlja pitanje nosi li HDZ imidž kandidata ili kandidati imidž HDZ-a. Čini se da ovdje stranka više radi za kandidate, nego oni za nju”, zaključio je Puhovski.